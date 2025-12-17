La Plataforma para los Combustibles Renovables cuestiona los objetivos climáticos de la UE para 2035

Archivo - Combustibles renovables - CLAUDIO CENTONZE, EUROPEAN COMMISSION AUDIOVISUAL

MADRID 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma para los Combustibles Renovables ha advertido que los objetivos climáticos de 2035 para turismos y vehículos y comerciales que ha anunciado la Comisión Europea no abordan la realidad de la cadena de valor de la industria, "con una flexibilidad muy limitada".

En un comunicado, los 31 miembros de la plataforma han valorado el pragmatismo en la flexibilización de los objetivos, así como la integración del uso de combustibles renovables en la descarbonización del transporte por carretera, como viene reclamando la plataforma desde su fundación en 2021.

Sin embargo, han lamentado que la propuesta de la Comisión no contiene un enfoque de verdadera neutralidad tecnológica, en contra de las recomendaciones del ex presidente Mario Draghi y de la tendencia que se observa en la mayoría del Parlamento y el Consejo Europeo, lo que podría afectar a la competitividad de la economía y la industria europeas.

En concreto, la propuesta de la Comisión ajusta los objetivos de CO2 al 90% en 2025, mientras que el 10% restante podrá compensarse a través de dos mecanismos, entre los que se incluye el uso de los combustibles renovables.

Así, a partir de 2035 podrán seguir comercializándose vehículos de motor de combustión siempre que funcionen con combustibles renovables, en combinación con otras tecnologías, como los coches eléctricos o los híbridos enchufables, en vehículos ligeros y comerciales, donde también se introduce la posibilidad de introducir vehículos de bajas emisiones en las flotas corporativas en toda la Unión Europea.

En este contexto, la plataforma ha reivindicado "pasos decididos" hacia una verdadera neutralidad tecnológica y que no destaque unas tecnologías sobre otras, ya que la transición energética es una oportunidad de colaboración entre todas las tecnologías disponibles y probadas que reducen emisiones, con el objetivo compartido de alcanzar la neutralidad de emisiones de carbono en 2050.

Además, la plataforma ha instado a las Administraciones a desarrollar la oportunidad que tiene España de liderar la producción europea de combustibles renovables. "Contamos con el sistema de refino más flexible y competitivo de la Unión Europea, con un gran potencial de desarrollo del biorrefino, y somos el tercer país con mayor disponibilidad de materias primas sostenibles para su producción", ha afirmado.