La Plataforma valora el "pragmatismo" de Europa al flexibilizar los objetivos de 2035 para turismos

MADRID 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma para los Combustibles Renovables ha valorado positivamente el "pragmatismo" mostrado por la Comisión Europea en la flexibilización de los objetivos climáticos de 2035 para turismos y vehículos comerciales, una decisión que integra el uso de combustibles renovables en la estrategia de descarbonización del transporte por carretera, tal y como la organización viene reclamando desde su fundación en 2021.

No obstante, los 31 miembros que integran la plataforma han advertido de que las medidas propuestas "no abordan la realidad de la cadena de valor de la industria" y presentan "una flexibilidad muy limitada", según ha informado este miércoles en un comunicado.

Asimismo, han señalado que la propuesta de la Comisión "no contiene un enfoque de verdadera neutralidad tecnológica", en contra de las recomendaciones del expresidente del Banco Central Europeo Mario Draghi y de la tendencia observada en la mayoría del Parlamento y el Consejo Europeo, lo que, a juicio de la entidad, podría "afectar a la competitividad de la economía y la industria europeas".

En concreto, la propuesta ajusta los objetivos de reducción de CO2 al 90% en 2035, mientras que el 10% restante podrá compensarse mediante dos mecanismos, entre los que se incluye el uso de combustibles renovables.

De este modo, a partir de 2035 podrán seguir comercializándose vehículos con motor de combustión siempre que funcionen con combustibles renovables, en combinación con otras tecnologías, como los coches eléctricos o los híbridos enchufables. En el ámbito de los vehículos ligeros y comerciales, se introduce además la posibilidad de incorporar vehículos de bajas emisiones en las flotas corporativas en toda la Unión Europea.

Esta decisión se toma, según explicó el vicepresidente ejecutivo y comisario de Mercado Interior de la Comisión Europea, Stéphane Séjourné, "porque confiamos en la industria para que ponga las mejores soluciones que necesitan los ciudadanos".

La plataforma ha reivindicado la necesidad de "avanzar hacia una verdadera neutralidad tecnológica", que no priorice unas tecnologías sobre otras, puesto que, según ha defendido, "la transición energética es una oportunidad de colaboración entre todas las tecnologías disponibles y probadas que reducen emisiones", con el objetivo común de alcanzar la neutralidad climática en 2050.

De acuerdo con los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), los combustibles renovables redujeron las emisiones un 83% en 2024.

Por último, la plataforma ha instado a las administraciones públicas a "desarrollar la oportunidad que tiene España de liderar la producción europea de combustibles renovables", destacando que el país cuenta con el sistema de refino "más flexible y competitivo" de la Unión Europea, un gran potencial en el ámbito del biorrefino y es el tercer país con mayor disponibilidad de materias primas sostenibles para su producción.