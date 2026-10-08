Polestar alcanza un récord de ventas hasta septiembre, con 44.790 unidades

Archivo - Polestar alcanza un récord de ventas en los nueve primeros meses de 2026, con 44.790 unidades - Sven Hoppe/dpa - Archivo

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Polestar registró unas ventas minoristas estimadas de 44.790 vehículos en los nueve primeros meses de 2026, lo que supone un incremento del 0,6% respecto al mismo periodo del año anterior y permite a la marca de vehículos eléctricos alcanzar un nuevo récord de ventas acumuladas.

En el tercer trimestre, la compañía comercializó 14.371 unidades, un 1% más que las 14.222 del mismo periodo de 2025, lo que supone su mejor tercer trimestre hasta la fecha, según los datos publicados este jueves por la compañía.

No obstante, si se excluye el negocio de Estados Unidos, las ventas acumuladas hasta septiembre se situaron en 40.773 unidades, un 0,5% menos que las 40.968 del mismo periodo de 2025. En el tercer trimestre, las ventas fuera de Estados Unidos alcanzaron las 12.211 unidades, un 8% menos interanual.

Polestar presenta por separado los datos de ventas sin Estados Unidos después de la decisión adoptada por las autoridades estadounidenses en relación con la normativa Connected Vehicle Rule, que ha afectado a la estrategia comercial de la compañía en ese mercado.

La compañía destaca que este resultado se produce en un contexto de creciente competencia y de unas condiciones de mercado cada vez más exigentes. En este escenario, la marca continúa centrando su estrategia en la expansión de su gama y en el crecimiento de su presencia comercial, especialmente en Europa.

El consejero delegado de Polestar, Michael Lohscheller, ha destacado que la compañía ha registrado "su mejor tercer trimestre", al tiempo que ha señalado como hitos el inicio de las entregas a clientes del Polestar 5 y la llegada del nuevo Polestar 4 SUV.

Este último modelo amplía la oferta de la marca hacia el segmento de los SUV del segmento D, que Polestar considera uno de los mercados con mayor dinamismo dentro del vehículo eléctrico premium europeo.

En paralelo, Polestar cuenta actualmente con cinco modelos en su gama: Polestar 2, Polestar 3, Polestar 4 en sus versiones coupé y SUV, y Polestar 5. La marca tiene previsto ampliar nuevamente su oferta en los próximos años con el sucesor del Polestar 2, previsto para 2027, y el Polestar 7, un SUV compacto que llegará en 2028.