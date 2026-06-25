Polestar se centrará en Europa tras prohibición de Estados Unidos para vender en el país

Archivo - El consejero delegado de Polestar, Michael Lohscheller - POLESTAR - Archivo

MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Polestar prepara una futura expansión de su red de ventas en Europa y la localización de la fabricación de futuros modelos en la región tras una decisión de la administración estadounidense para vender sus vehículos en el país.

Concretamente, la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio de Estdos Unidos ha denegado una autorización a Polestar en virtud de la actual normativa sobre vehículos conectados, para prohibirle vender vehículos en EE.UU. a partir del año modelo 2027.

Según ha trasladado en un comunicado este jueves, Polestar continuará vendiendo el stock existente de Polestar 3 y Polestar 4 en EE. UU. y seguirá brindando soporte a sus clientes, incluyendo el acceso a su red de servicio.

Actualmente, el 94% del volumen de ventas minoristas de Polestar en el primer trimestre de 2026 provino de mercados fuera de EE.UU y Europa representa el 80% de su volumen de ventas.

"La industria automotriz está entrando en una nueva fase, basada en dinámicas regionales. Nuestra estrategia refleja eso, con Europa siendo nuestro mayor motor de crecimiento y connuestro plan de fabricar Polestar 7 en la región este año. Continuaremos invirtiendo en mercados donde tengamos oportunidades de seguir creciendo, como Sudeste asiático, Europa Oriental, América Latina y Canadá", ha trasladado el consejero delegado de Polestar.