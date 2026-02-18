Polestar lanzará cuatro nuevos modelos eléctricos hasta 2028, con el Polestar 5 debutando este verano

Polestar prevé lanzar cuatro nuevos modelos eléctricos para 2028 con el Polestar 5 debutando este verano - POLESTAR

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La marca sueca de automóviles eléctricos Polestar ha anunciado este miércoles sus planes para lanzar cuatro nuevos modelos 100% entre 2026 y 2028 empezando con el Polestar 5, un gran turismo de lujo que será "el coche insignia de la marca" y cuyas primeras entregas llegarán el próximo verano, según ha confirmado la compañía.

La expansión de la nueva oferta de producto de la compañía contempla una nueva variante de su modelo más vendido, el Polestar 4, programado para lanzarse a finales de este año y cuyas entregas comenzarán en el cuarto trimestre de 2026. Igualmente, Polestar prepara una nueva generación de su sedán Polestar 2 para principios de 2027 y ya para 2028 llegará el SUV compacto Polestar 7.

Cabe recordar que el fabricante sueco elevó un 34% sus ventas en 2025, hasta comercializar 60.119 unidades en todo el mundo, su mejor registro histórico, tras impulsar su estrategia "todo sobre Europa" para fomentar su cuota de mercado en el mercado europeo.

"Tras nuestro mejor año de ventas, lanzamos la mayor ofensiva de modelos de nuestra historia, con cuatro vehículos eléctricos premium que llegarán al mercado en tres años. Nos dirigimos al mercado principal de vehículos eléctricos, donde la demanda y las ganancias son altas. Junto con la continua expansión de nuestra red de ventas minoristas y una creciente base de clientes, estamos sentando las bases para un crecimiento rentable y una mejora operativa", ha declarado el director ejecutivo de Polestar, Michael Lohscheller, en un comunicado de prensa.

La compañía espera un crecimiento del volumen minorista de dos dígitos bajos en 2026, respaldado por la continua expansión de su red minorista en un 30%. Polestar actualmente vende vehículos en 28 mercados en América del Norte, Europa y Asia Pacífico.