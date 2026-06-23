Porsche confirma sus previsiones financieras para 2026 pese a un entorno "altamente complejo"

Archivo - Michael Leiters , responsable de Porsche - MCLAREN AUTOMOTIVE - Archivo

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Porsche ha confirmado este martes sus previsiones para el ejercicio 2026, a pesar de que el entorno "sigue siendo difícil", con un margen operativo sobre las ventas de entre el 5,5% y el 7,5% y unos costes por aranceles de 700 millones de euros.

A su vez, esta previsión contempla unos ingresos por ventas del grupo estimados en torno a los 35.000 o 36.000 millones de euros y un margen de flujo de caja neto en el sector automotriz de entre el 3% y el 5%.

Así lo ha señalado el consejero delegado de la firma, Michael Leiters, durante la junta general anual de accionistas, en la que ha advertido sobre el entorno "altamente complejo" y donde también ha propuesto un dividendo de 1,01 euros por acción preferente y 1,00 euro por acción ordinaria.

Por su parte, Leiters ha adelantado la nueva estrategia para 2035, que será presentada por la firma alemana con mayor detalle el próximo 7 de octubre. "Aún nos encontramos en una situación compleja y, por lo tanto, estamos trabajando en una estrategia que nos permita alcanzar una rentabilidad sostenible y una mayor resiliencia estratégica", ha apuntado.

Uno de los pilares de la Estrategia 2035 es la adaptación estructural de la organización de Porsche y su optimización en todos los niveles, con "menos complejidad, responsabilidades más definidas y mayor rendición de cuentas en la implementación". Así, la estrategia 2035 se basa en las medidas ya iniciadas en 2025 y consta de tres áreas de actuación, como son Marca y Cliente, Productos y Tecnología, y Empresa y Operaciones.

En cuanto a modelos, Porsche ha señalado que su gama se ha vuelto "demasiado compleja", por lo que está optando por reducir el nuevo de variantes. En Estados Unidos, por ejemplo, está optando por descontinuar dos variantes de carrocería del Taycan y seguir invirtiendo a nivel global en los tres tipos de propulsión (motor de combustión, híbrido y totalmente eléctrico).

Asimismo, Porsche está investigando dónde se pueden generar más sinergias entre los modelos, con el fin de hacer un uso más flexible de las plataformas y las soluciones del sector. Esto incluye, explícitamente, el uso inteligente de los sistemas modulares del Grupo.

Al mismo tiempo, se están llevando a cabo conversaciones abiertas con los representantes de los trabajadores sobre el ajuste socialmente responsable del número de empleados, así como otras iniciativas para garantizar la competitividad de las plantas de Porsche.

Finalmente, Leiters ha reafirmado explícitamente su compromiso con Alemania como centro de negocios. "La etiqueta 'made in Germany' se encuentra actualmente bajo presión debido a las difíciles condiciones del mercado. Sin embargo, no debemos dejarnos desanimar por ello", ha reivindicado.

Porsche anunciará más detalles sobre el contenido de la estrategia 2035 tan pronto como se tomen las decisiones finales. "Una reestructuración tan completa no se completará en unos meses. Además, no habrá una recuperación inmediata de los márgenes objetivo que Porsche conoce del pasado", ha señalado Leiters.