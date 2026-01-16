Porsche entrega 279.449 vehículos en 2025, un 10% menos, por las notables caídas en Europa y China

Porsche - PORSCHE

Porsche entregó un total de 279.449 vehículos a clientes de todo el mundo en 2025, lo que supone un descenso del 10% respecto a la cifra de 310.718 vehículos entregados por la firma alemana en el año anterior, según ha divulgado la compañía este viernes.

En 2025, el 34,4% de los vehículos Porsche entregados en todo el mundo fueron electrificados (+7,4 puntos porcentuales), con un 22,2%siendo totalmente eléctricos y un 12,1% siendo híbridos enchufables. Esto coloca la cuota global de vehículos totalmente eléctricos en el extremo superior del rango objetivo del 20% al 22% para 2025.

En Europa, por primera vez, se entregaron más vehículos electrificados que modelos con motor de combustión pura (57,9% de cuota de electrificación), con uno de cada tres coches siendo totalmente eléctrico. Entre los modelos Panamera y Cayenne, los derivados híbridos enchufables dominan las cifras de entregas europeas. Al mismo tiempo, el 911 con motor de combustión y T-Hybrid estableció un nuevo récord con 51.583 entregas en todo el mundo.

Con 86.229 entregas, Norteamérica se mantiene como la región con mayor volumen de ventas, al igual que el año anterior. Tras un récord de entregas en 2024, los mercados extranjeros y emergentes también mantuvieron en gran medida sus niveles del año anterior, con 54.974 vehículos entregados (una caída del 1%).

En Europa (excluyendo Alemania), Porsche entregó 66.340 vehículos a finales de año, un 13% menos que en el mismo periodo del año anterior. En el mercado alemán, 29.968 clientes recibieron vehículos nuevos, lo que supone un descenso del 16%. El descenso en ambas regiones se debe a la escasez de suministro de los modelos 718 y Macan con motor de combustión debido a las normativas de ciberseguridad de la UE.

En China, se entregaron 41.938 vehículos (-26%). Las principales razones de este descenso siguen siendo las difíciles condiciones del mercado, especialmente en el segmento de lujo, así como la intensa competencia en el mercado chino, en particular para los modelos totalmente eléctricos.

MACAN ES LA LÍNEA DE MODELOS MÁS VENDIDA

Las entregas del Macan totalizaron 84.328 unidades (+2%), de las cuales más de la mitad corresponden a versiones totalmente eléctricas, con 45.367 vehículos. En la mayoría de los mercados fuera de la UE, el Macan con motor de combustión se sigue ofreciendo, con 38.961 unidades entregadas.

El deportivo 911 registró 51.583 entregas a finales de año (+1%), estableciendo otro récord de entregas. Los modelos 718 Boxster y 718 Cayman totalizaron 18.612 entregas, un 21% menos que el año anterior debido a la descontinuación de la línea de modelos. La producción finalizó en octubre de 2025.

El Taycan registró 16.339 entregas (-22%), principalmente debido a la ralentización en la adopción de la electromovilidad. En 2025 se entregaron 80.886 unidades del Cayenne, lo que supone un descenso del 21%, en parte debido a la recuperación del año anterior. El nuevo Cayenne totalmente eléctrico celebró su estreno mundial en noviembre, y los primeros mercados que lo ofrecerán comenzarán a entregarlo a los clientes a partir de esta primavera. Se ofrecerá junto con las versiones del Cayenne con motor de combustión e híbrido enchufable.

De cara al futuro, el miembro del Comité Ejecutivo de Ventas y Marketing de Porsche, Matthias Becker, ha afirmado que la compañía tiene "un enfoque claro" en 2026, al tiempo que está planificando sus volúmenes de forma realista, considerando la eliminación gradual de la producción de los modelos 718 y Macan con motor de combustión.