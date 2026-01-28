Porsche ficha desde Mclaren a Tobias Sühlmann para ser su nuevo director de diseño - PORSCHE

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Porsche ha anunciado este miércoles que Tobias Sühlmann asumirá el cargo de director de diseño de la compañía a partir del 1 de febrero de 2026, sucediendo a Michael Mauer, que ha sido responsable del diseño de Porsche durante más de dos décadas.

Así, este se convierte en el primer fichaje de Michael Leiters como nuevo consejero delegado y presidente del consejo de dirección de Porsche AG, que dejó el mismo cargo en Mclaren Automotive para asumir esta nueva posición en Porsche desde principios de año.

De hecho, Sühlmann, al que ya conocía Leiters en su etapa de Mclaren, ocupaba el cargo como director de diseño en el fabricante de vehículos deportivos Mclaren desde el año 2023.

Previamente comenzó su carrera profesional en Volkswagen en 2005 y luego se trasladó a Bugatti. Como responsable de diseño exterior, pasó a Aston Martin antes de trabajar para Bentley y Mclaren.

Michael Mauer seguirá apoyando a su sucesor, Tobias Sühlmann, durante un periodo de transición, según ha manifestado la compañía.

"Conozco a Michael Mauer desde hace muchos años y le tengo gran aprecio por su personalidad y profesionalidad. Su trabajo ha marcado el estilo de Porsche y seguirá siendo visible en el futuro. Le agradecemos su excelente trabajo y le deseamos todo lo mejor para el futuro"", ha expresado el CEO y presidente del consejo de dirección de Porsche AG, Michael Leiters.

Michael Mauer comenzó en 2004 como cuarto jefe de diseño en Porsche. Al comienzo de su mandato en Porsche AG, fue responsable de la actualización del Cayenne, del Panamera y del superdeportivo 918 Spyder. Michael Mauer también trasladó el inconfundible diseño de Porsche a la era eléctrica.

"El diseño atemporal requiere de dos cosas: durabilidad y nuevos impulsos. En vista de la reorientación estratégica de Porsche, ahora es un buen momento para aportar también nuevas perspectivas al diseño. Ha sido un gran placer y un honor para mí poder ayudar a dar forma y desarrollar la filosofía de diseño de Porsche durante tanto tiempo", ha expresado el exdiseñador alemán de Porsche.