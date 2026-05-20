PowerCo destaca que la gigafactoría tiene su obra civil "muy avanzada" y ayudará a "mitigar el riesgo" en la automoción

El CFO de PowerCo Spain, Javier Rivera, participa en la IX Jornada Anual Paco Pons junto a la directora del Aeropuerto Alicante, Laura Navarro, y la directora de Fundación LAB Mediterráneo, Marta Chillarón. - AVE (X)

VALÈNCIA 20 May. (EUROPA PRESS) -

El CFO de PowerCo Spain (filial de Volkswagen), Javier Rivera, ha explicado que la gigafactoría que construye la empresa en Sagunt (Valencia) tiene su obra civil "muy avanzada, prácticamente finalizada", y ha destacado que las celdas que producirá son las que "más salida tienen para el mercado" y ayudarán a "mitigar el riesgo" en el sector de la automoción.

Así lo ha señalado durante la IX Jornada Anual Paco Pons que se ha celebrado este miércoles en el Roig Arena, organizada por la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), junto con la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) y en colaboración de PwC. Rivera ha participado en la mesa 'Proyectos que generan tracción' junto a la directora del Aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández, Laura Navarro, y moderada por la directora de Fundación LAB Mediterráneo, Marta Chillarón.

Rivera ha recordado que la gigafactoría supondrá una inversión de 3.000 millones de euros en dos fases, y la primera de ellas supone un desembolso de 2.200 millones de euros.

Durante su intervención, y respecto a la evolución de las obras, Rivera ha detallado que se están recibiendo más de 4.000 contenedores procedente de Asia y que en los próximos meses el foco de la construcción serán las salas blancas y secas para las celdas.

Javier Rivera ha expuesto que la fábrica tendrá una capacidad de 40 GWh, por lo que podrá abastecer a una fábrica de 500.000 coches, "lo que sería Seat Martorell o Ford Almussafes", ha comentado. En su primera fase de arranque de producción, la capacidad será de 20 GWh, ha recordado.

A diferencia de la fábrica que el Grupo Volkswagen está construyendo en Alemania, la gigafactoría valenciana apostará por la química LFP, que según Rivera es "el producto que más salida tiene para el mercado". El CFO ha destacado que se trata del tipo de celda que "utiliza la competencia china" y se ha mostrado convencido de que se trata de "una inversión de futuro". Así, ha resaltado que la valenciana será "la primera fábrica y de más escala de esta tecnología en Europa", y esta escala "implica empleo", ha resaltado.

En ese sentido, ha destacado que PowerCo está realizando una inversión industrial en "una de las tecnologías del siglo XXI, no solo para el sector de la automoción sino para muchos otros".

"EL AUTOMÓVIL O SE ELECTRIFICA O NO SERÁ SECTOR"

El CFO de PowerCo ha advertido de que "el sector del automóvil o se electrifica o no será sector" y que, "si quiere mantener su músculo" de 200 millones de euros y 17 millones de empleos en Europa, "tiene que hacer esta apuesta que es una apuesta tecnológica".

El directivo ha precisado que la gigafactoría producirá celdas unificadas, que sirve para la mayoría de vehículos de Grupo Volkswagen y que permite "con el mismo producto y pocos cambios ser capaces de abastecer a muchísimos vehículos".

El responsable de PowerCo ha destacado que la celda es el "40% del valor añadido de un vehículo" y que, en un momento en el que "el mercado de la automoción tiene muchísimo riesgo", este tipo de producción "lo que hace es mitigar el riesgo" porque permite lanzamientos conjuntos en distintas partes del mundo y grandes volúmenes.

Por otro lado, Rivera ha apuntado que "no vale transicionar un sector a cualquier precio" y que una gigafactoría de este calibre es electrointensiva y requiere mucha agua. En ese sentido, ha destacado el compromiso de PowerCo de utilizar agua 1000% regenerada y la construcción de su parque fotovoltaico de autoconsumo, con la colaboración de las administraciones.

Asimismo, ha subrayado la apuesta por el talento local y por el Battery Campus, de la mano de la Generalitat. "Nosotros aportamos nuestro conocimiento, los contenidos, para que se generen cursos de FP o el máster de baterías" en colaboración con las universidades públicas.

"TENEMOS QUE RESPIRAR VÍA CORREDOR MEDITERRÁNEO"

El CFO de PowerCo ha puesto en valor el "esfuerzo por crear en Sagunt un parque industrial que es la envidia en Europa", ha resaltado el efecto tractor de la gigafactoría para "acelerar la creación del parque" y darlo a conocer entre inversores y ha destacado la importancia que tendrá la estación intermodal de Sagunt.

En ese sentido, ha remarcado que el Corredor Mediterráneo es "esencial" para la gigafactoría porque supone su "salida a Europa". Rivera espera que "en breve" esté en funcionamiento el tramo restante de Castellón a Tarragona. "Tenemos que respirar vía Corredor Mediterráneo", ha explicado.

Rivera ha subrayado que "el mercado del automóvil tiene que electrificarse" pero que "una empresa sola no cambia el mercado" sino que se necesidad todo un ecosistema y una "apuesta decidida no solo a nivel estatal sino europeo".

Rivera ha incidido en que Grupo Volkswagen es "el que más inversión propia está realizando" en ese sentido pero ha añadido que se necesidad "una concatenación de hechos, una sincronización entre los distintos entes que tienen algo que decir en electromovilidad".

"Si vemos que la gigafactoría va empleando a más y más gente, significará que el proyecto va por el buen camino y que en Europa estamos haciendo los deberes", ha concluido.