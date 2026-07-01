Powerdot adquiere InstaVolt en España y Portugal y suma 126 nuevos puntos de recarga en Europa

Powerdot adquiere InstaVolt - POWERDOT

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Powerdot ha adquirido las operaciones en Portugal y España del operador de recarga británico InstaVolt, por el que suma 126 puntos de recarga rápida y ultrarrápida, incluidos 85 en fase de implantación, repartidos por ambos países.

La cartera incluye puntos de recarga en lugares asociados a marcas como McDonald's, Mercadona, Carrefour, Ikea, Aldi y Lidl. Más allá de la propia infraestructura, se trata de ubicaciones estratégicas que serían difíciles de replicar de forma orgánica a gran escala.

Hasta ahora, el crecimiento de Powerdot se ha basado principalmente en el despliegue de infraestructura de recarga en destinos comerciales y minoristas. El acuerdo permite a la empresa complementar ese modelo mediante adquisiciones estratégicas, acelerando la expansión de su red al tiempo que mantiene su enfoque a largo plazo en la recarga en destino.

"Hemos construido una plataforma sólida mediante el crecimiento orgánico. Esta adquisición representa un primer paso en esa dirección y refleja la ambición de Powerdot de desempeñar un papel activo en la futura consolidación de la infraestructura de recarga en toda Europa", ha afirmado el director ejecutivo de Powerdot, Luís Santiago Pinto.

La cartera comprende 36 puntos de recarga en destino, incluyendo emplazamientos en ciudades como Madrid, Barcelona y Lisboa, así como acceso a una cartera avanzada de emplazamientos adicionales.

Tras la finalización de esta operación, todas las ubicaciones se gestionarán a través de la plataforma tecnológica propia de la empresa, lo que garantizará una experiencia coherente en toda la red. Esta capacidad proporciona un marco escalable para futuras adquisiciones.