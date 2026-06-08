El precio de los coches de ocasión se eleva un 4% interanual en mayo, según Ancove

Archivo - Coches usados. - GANVAM - Archivo

MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El turismo usado se encareció mayo un 4% interanual de media en España, con un precio de 13.419 euros respecto al mismo mes de 2025, mientras que la caída respecto a abril ha sido del 0,9%, según las cifras divulgadas este lunes por Ancove.

No obstante, más de un tercio (34,1%) de los turismos transferidos en mayo se vendieron por debajo de los 6.000 euros, y el 22,2% por menos de 3.000 euros. Si se incluyen los turismos con un coste inferior a 10.000 euros, suman el 47% del mercado de segunda mano español. De su lado, solo el 6,1% superó los 36.000 euros.

Asimismo, en un mes en el que cayeron las ventas un 0,8% respecto a mayo de 2025, aumentan las ventas en los segmentos de mayor calidad. El 1,4% de las comercializaciones se dieron en los turismos de 15.000 a 21.000 euros; el 6,3% entre 21.000 y 26.000 euros; un 10,6% en el segmento de 28.000 a 36.000 euros y el 10% en los que superan los 36.000 euros.

En relación con los turismos de más de 8 años, el precio medio en mayo fue de 10.903 euros, un 5,5% por encima de doce meses atrás, aunque se mantiene inmóvil respecto al coste medio de abril. De los 177.606 turismos transferidos ese mes, 1113.290 superaron los 8 años, el 63,8% del total.

EL PRECIO AUMENTA EN TODAS LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

El precio medio aumenta en todas las comunidades autónomas, con un máximo de un 11,2% en Baleares y un mínimo de 0,9% de incremento en Galicia. El segmento de los turismos de más edad continúa la tendencia de subir por encima de los más nuevos, 1,5 puntos porcentuales más que la media del mercado. Las subidas son, igualmente generalizada en todas las comunidades, con el máximo también en Baleares, aunque con La Rioja muy cerca. La mínima se produce igualmente en Galicia.

Los cinco mayores incrementos de precios en mayo se registran en las provincias de Soria (13,2%), Lleida (12,8%); Las Palmas (11,8%), Baleares (11,2%), Las Palmas (11,8%) y Zamora (10,5%). Por su parte, Jaén (0,9%), Toledo (0,0%), Teruel (-0,6%), Lugo (-1,7%) y Ourense (-4,3%) son las provincias con un menor comportamiento inflacionista.

"El incremento de los precios del turismo de segunda mano, debido a una demanda de unidades más eficientes desde el punto de vista ecológico, está frenando el crecimiento de este mercado. De mantenerse esta tendencia, el menor dinamismo del mercado de segunda mano acabará afectando al de nuevos, por la dificultad de deshacerse del viejo para adquirir un turismo nuevo", ha advertido el presidente de Ancove, Eric Iglesias.