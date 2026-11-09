El precio medio del coche de ocasión baja un 5,7% en octubre, hasta los 17.153 euros, según coches.Net - COCHES.NET

MADRID 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El precio medio de oferta de los vehículos de ocasión en España en el mes octubre se situó en 17.153 euros, lo que representa una caída interanual del 5,7% frente a los 18.198 euros registrados en el mismo mes de 2025. En términos absolutos, adquirir un vehículo de segunda mano puede costar ahora más de 1.000 euros menos de media que hace un año, según los datos del barómetro mensual de octubre elaborado por la plataforma coches.net.

El mercado español de vehículos de ocasión registró en octubre 210.191 transferencias, un 7,4% menos que en el mismo mes de 2025, cuando se contabilizaron 227.076 operaciones. No obstante, la cifra supone un ligero repunte mensual del 1% respecto a septiembre, con 208.085 unidades.

Con estos resultados, las ventas acumuladas entre enero y octubre alcanzan más de 2 millones unidades, lo que representa un crecimiento del 2,6% en comparación con el mismo periodo del año anterior, según los datos de Ideauto para coches.net.

Por tipo de carrocería, los modelos coupé constituyen la principal excepción a esta tendencia, con un incremento de precios del 2,4%. En cambio, las berlinas registraron una caída del 3,9%, los monovolúmenes y los 4x4 del 3,8% y 3,7%, respectivamente, mientras que los familiares bajaron un 3,1%.

MADRID MANTIENE LOS PRECIOS MÁS ELEVADOS Y BALEARES REGISTRA LA MAYOR CAÍDA

El descenso de los precios se ha extendido a todas las comunidades autónomas en comparación con octubre de 2025. Baleares ha experimentado la mayor bajada interanual, cercana al 12%, seguida de Asturias, con un descenso del 9,12%, y Aragón, con un 9,06%. Por el contrario, Madrid (-1,59%) y Cantabria (-1,85%) presentan las caídas más moderadas.

En cuanto a los precios medios, Madrid se mantiene por cuarto mes consecutivo como la comunidad autónoma más cara para comprar un vehículo de ocasión, con 19.024 euros. Le siguen País Vasco (18.328 euros) y Cataluña (18.105 euros).

En el extremo opuesto se sitúan Baleares, con 15.006 euros; Castilla-La Mancha, con 15.052 euros, y Extremadura, con 15.397 euros. La diferencia entre Madrid y Baleares alcanza así los 4.018 euros.

Por provincias, Huelva registra el mayor descenso interanual de precios, con una caída del 17,8%, seguida de Teruel (-16,6%) y Palencia (-16,2%). Zamora es la única provincia en la que aumenta el precio medio, con una subida del 2,7%.

Guadalajara, con 11.773 euros, Huelva (12.489 euros) y Cuenca (12.972 euros) son las provincias más económicas. Tras Madrid, las más caras son Guipúzcoa (18.872 euros) y Barcelona (18.697 euros).

EL COCHE DE ENTRE UNO Y TRES AÑOS ES EL ÚNICO QUE SUBE DE PRECIO

Por antigüedad, el precio medio de los vehículos seminuevos se situó en octubre en 31.759 euros, un 2,17% menos que hace un año.

Sin embargo, los coches de entre uno y tres años constituyen la única franja que registra un incremento de precios, con una subida del 0,84%, hasta los 27.516 euros. Pese al ligero encarecimiento, los vehículos de entre uno y tres años son los que despiertan un mayor interés entre los compradores. Sus búsquedas en coches.net han aumentado cerca de un 12% respecto al año anterior, impulsadas por la posibilidad de acceder a modelos más recientes que incorporan mayores prestaciones en seguridad, tecnología y eficiencia.

En el caso de los vehículos de entre cuatro y cinco años, el precio medio alcanza los 23.805 euros, un 0,85% menos.

Los modelos de entre seis y diez años también se abaratan, con un descenso interanual del 0,66%, hasta los 18.285 euros.

EL DIÉSEL REGISTRA SU MAYOR CAÍDA DE PRECIOS Y SIGUE LIDERANDO EL MERCADO Por tipo de combustible, los vehículos diésel protagonizan el mayor descenso de precios. En octubre, su precio medio se situó en 13.162 euros, un 11,44% menos que en el mismo mes de 2025, lo que supone la caída más pronunciada de 2026.

Los coches de gasolina también registraron un descenso significativo, del 5,21%, hasta los 16.134 euros. Por su parte, los vehículos eléctricos e híbridos de ocasión mantienen una mayor estabilidad, con una bajada interanual del 1% y un precio medio de 29.412 euros.

Por tipo de combustible, el diésel continúa liderando el mercado de ocasión, con 98.505 unidades vendidas en octubre, el 46,9% del total. La gasolina ocupa la segunda posición, con 75.006 operaciones y una cuota del 35,7%.

Los vehículos híbridos y eléctricos sumaron 35.116 ventas, lo que representa el 16,7% del mercado mensual.

En cuanto a la antigüedad, los coches de más de diez años concentraron el 57,9% de las operaciones, con 121.619 unidades. Los vehículos de entre cinco y diez años representaron el 15,2%, con 31.934 ventas, mientras que el denominado vehículo de ocasión joven, de hasta cinco años, alcanzó las 43.421 unidades, el 20,7% del total.

VOLKSWAGEN, SEAT Y PEUGEOT LIDERAN LAS VENTAS

Volkswagen volvió a encabezar el ranking de fabricantes más vendidos en el mercado de ocasión durante octubre, con 18.556 unidades. Le siguieron Seat, con 16.583 operaciones; Peugeot, con 15.853; Renault, con 14.777, y Citroën, con 13.882.

En el apartado de modelos, el Volkswagen Golf mantuvo el liderazgo con 6.679 unidades vendidas durante el mes, acumulando más de 62.800 operaciones en lo que va de año.

El Seat Ibiza ocupó la segunda posición, con 5.875 unidades, seguido del Renault Mégane (5.793), el Ford Focus (4.815) y el Seat León (4.738).