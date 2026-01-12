El precio de los turismos de ocasión sube un 2,1% en 2025

Archivo - Coches en carretera. - GANVAM - Archivo

MADRID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El precio de los turismos usados ha subido un 2,1% interanual en España en 2025, por debajo de la inflación media del año (que ha sido del 2,9%), mientras que en diciembre la escalada interanual ha sido del 3,7%, hasta 13.338 euros de media, según datos divulgados por la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos (Ancove).

En términos mensuales, sobre noviembre de 2025, el precio de los turismos de ocasión asciende un 0,25%. En los doce meses del pasado año se han transferido 2.218.824 turismos de segunda mano a un coste medio de 13.050 euros, un 2,1% más que en el mismo periodo de 2024.

El 23% de los turismos vendidos en el mes (49.928 unidades) se quedó por debajo de los 3.000 euros y el 6,5% (14.053 unidades) superó los 36.000 euros. En relación con los turismos de más de 8 años, el precio medio fue de 10.725 euros, un 5,6% más interanual, y un 1,4% mensual comparado con los precios de noviembre. De los 217.332 turismos transferidos en noviembre, 133.818 superaron los 8 años, el 61,8% del total.

El fuerte crecimiento del precio del turismo de segunda mano medido en términos interanual (sobre el mismo mes de 2024) ha supuesto crecimientos generales en todas las comunidad autónomas, aunque con grandes disparidades. En Navarra suben el 6,8% en el año y un 6,7% en Baleares, mientras el incremento se reduce al 0,4% en Castilla-La Mancha o el 1,3% en Canarias.

En el caso de los turismos de más de ocho años, vuelve a superar al conjunto del mercado, aunque con igual disparidad por CC.AA. En Asturias los coches más antiguos suben en términos interanuales el 8,2%; así como el 8% en Canarias; el 1,9% en Cantabria; y el 2,6% en La Rioja.

"Los turismos usados siguen moderando sus precios, con subidas por debajo del IPC. En este sentido, desde Ancove matizamos los datos interanuales de diciembre, con una subida del 3,7% -la más alta del año junto con la de abril, muy superior al precio medio del año que aumenta un 2,1% en relación con el precio medio de 2024", señala el presidente de Ancove Eric Iglesias.