El precio de los turismos de ocasión sube un 3,8% en abril en España, hasta 13.542 euros de media

Decenas de vehículos en la carretera - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 11 May. (EUROPA PRESS) -

El precio de los turismos de ocasión ha escalado un 3,8% interanual en abril en España, marcando una media de 13.542 euros, mientras que en términos mensuales cae un 0,5% desde marzo, según las cifras compartidas este lunes por Ancove.

La mayoría de los coches, debido a su antigüedad, mantiene precios bajos. Así, el 22,2% de los turismos vendidos en el mes se pagó por debajo de los 3.000 euros y el 47% tuvo un coste inferior a los 10.000 euros. Tan solo el 6,5% superó los 36.000 euros. No obstante, aumentan las ventas de los coches más caros y la caídas se concentran en los de menos de 21.000 euros.

En relación con los turismos de más de 8 años, el precio medio en marzo fue de 10.903 euros, lo que supone un incremento del 5,9% interanual, y un descenso del 0,2% mensual comparado con los precios de febrero. De los 173.869.841 turismos transferidos este mes, 108.961 superaron los 8 años, el 62,7% del total.

LOS PRECIOS SUBEN DE FORMA GENERALIZADA EN TODAS LAS COMUNIDADES

Con la excepción de la Región de Murcia, donde se produce un descenso del precio en relación con doce meses atrás, los precios suben de forma generalizada en todas las comunidades. Baleares registra un comportamiento excepcional, con un incremento del coste del 13,3% respecto a abril del pasado año.

El segmento de los turismos de más edad subió en todas las comunidades autónomas, excepto en La Rioja donde el precio se redujo un 2,3% y la Comunidad Foral de Navarra, con un comportamiento plano (0,0% de crecimiento) en términos interanuales. La mayor alza en los coches más antiguos se ha registrado igualmente en Baleares, seguido de la Comunidad de Madrid.

"El incremento de los precios del turismo de segunda mano, por encima de la inflación, se explica en un cambio en la demanda, con una búsqueda de coches cada vez más nuevos y con motorizaciones más eficientes, con caídas en las ventas de los motores de combustión", ha explicado el presidente de Anvoce, Eric Iglesias.