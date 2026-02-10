El precio de los turismos de ocasión sube un 4,8% en enero, hasta 13.666 euros, según Ancove

Archivo - Imagen de vehículos de ocasión. - COCHES.NET - Archivo

MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El precio de los turismos usados sube un 4,8% interanual en enero en España, hasta 13.366 euros, mientras que el incremento mensual respecto a diciembre ha sido del 0,2%, según los datos divulgados este martes por Ancove.

Por tramos de precios, el 22,3% de los turismos vendidos en el mes --36.015 unidades-- se pagó por debajo de los 3.000 euros y, el 6,3% --9.990 unidades- superó los 36.000 euros.

Las ventas, que en el mes descienden casi el 9%, se han concentrado en los turismos más baratos, pero se han producido incrementos en los coches más caros, los que superan los 36.000 euros y en el tramo de 21.000 a 28.000 euros.

En relación con los turismos de más de 8 años, el precio medio en enero fue de 10.749 euros, lo que supone un incremento del 9,2% interanual, y un 0,2% mensual comparado con los precios de diciembre. De los 147.775 turismos transferidos este primer mes del año, 97.819 superaron los 8 años, el 62% del total.

PRECIO MERCADO TOTAL TURISMOS POR CCAA EN TASA INTERANUAL

El fuerte crecimiento del precio del turismo de segunda mano medido en términos interanuales (sobre el mismo mes de 2025) tiene un comportamiento muy dispar entre comunidades autónomas. Así, en tres de ellas se han producido incluso bajadas de precios, con subidas del 8,4% en Madrid y del 6,4% en Canarias.

En el caso de los turismos de más de ocho años, la subida supera un mes más al conjunto del mercado, que se produce en todas las CC.AA. Sin embargo, hay una amplía brecha, que va desde el 16,3% de aumento de precios en Extremadura, al 1,6% en La Rioja.

"El interés por los vehículos de segunda mano electrificados está creciendo con fuerza en España, aunque claramente con volúmenes muy limitados. La Comisión Europea exigirá a cada país que desarrolle el mercado de electrificados usados con el doble fin de fomentar esta motorización. Por ello, Ancove solicita al Gobierno que incluya ayudas a los usados eléctricos de hasta 5 años en el Plan Auto+", ha apuntado el presidente de Ancove, Eric Iglesias.