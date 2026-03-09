El precio de los turismos usados se eleva un 3,9% en febrero, hasta 13.555 euros, según Ancove

Archivo - Feria del vehículo, coches usados, motor - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El precio de los coches de ocasión escaló un 3,9% interanual en febrero, hasta 13.555 euros, mientras que aumentó un 1,3% frente a enero de este año, según los datos divulgados este lunes por la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos (Ancove).

Por tramos de precios, el 22,2% de los turismos vendidos en el mes (39.362 unidades) se pagó por debajo de los 3.000 euros y, el 6,3% (11.209 coches) superó los 36.000 euros. Las ventas, que en el mes suben casi el 1,3%, se han concentrado en los turismos más baratos, pero se han producido incrementos en los coches más caros, los que superan los 21.000 euros, lo que explica que continúe la escalada de precios, a pesar de que caen las ventas en lo que va de año.

En relación con los turismos de más de 8 años, el precio medio en febrero fue de 10.850 euros, lo que supone un incremento del 5,6% interanual, y un 0,9% mensual comparado con los precios de enero. De los 177.150 turismos transferidos este mes, 108.907 superaron los 8 años, el 61,5% del total.

El crecimiento del precio del turismo de segunda mano sobre el mismo mes de 2025 se ha trasladado a la mayoría de CCAA, con subidas a excepción de Catilla-La Mancha, donde se abarata un 20,2% y La Rioja, un 0,4%. La mayor subida se registra en Aragón, un 7,5%, y en Catalunya, el 6%.

En el caso de los turismos de más de ocho años, la subida es generalizada sin excepciones. Sin embargo, hay diferencias notables, con un incremento del 9,9% en Aragón, cuando en la Comunidad Foral de Navarra la subida se modera al 1,1%.

"Hace unos días, el Congreso ha rechazado la prórroga de la ayuda fiscal a la compra del coche electrificado, desgravado con el 15% en el IRPF. Ancove considera inadmisible que los intereses políticos de unos y otros pongan en juego el sector del automóvil, incrementando la incertidumbre sobre el futuro del coche electrificado", ha valorado el presidente de Ancove, Eric Iglesias.