El precio del vehículo seminuevo baja casi un 10% en el último año por la presión de las nuevas marcas

Archivo - El vehículo seminuevo baja casi un 10% su precio en el último año por la presión de las nuevas marcas - FERIAUTO - Archivo

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El precio medio del vehículo seminuevo ha registrado una caída cercana al 10% en el último año, condicionado por la creciente presión competitiva en el mercado de vehículos nuevos, marcada por la irrupción de nuevas marcas con tarifas más asequibles.

En concreto, el precio medio de los modelos de hasta un año se situó en 23.865 euros al cierre del primer trimestre, lo que supone un descenso del 9,8%, según el índice Ganvam-DAT.

Este ajuste responde, principalmente, al aumento de promociones en el mercado de vehículos nuevos, lo que ha reducido la ventaja económica del usado joven y ha llevado a muchos compradores a optar directamente por modelos a estrenar.

Por segmentos, el impacto es más acusado en los SUV, que concentran buena parte de la demanda y cuentan con una oferta creciente de modelos nuevos con precios competitivos. En este contexto, los vehículos de ocasión de entre dos y cinco años han reducido su precio medio más de un 4% en el primer trimestre, hasta los 19.412 euros.

ESPECIAL PRESIÓN EN LOS SEGMENTOS DE VOLUMEN

El fenómeno resulta especialmente visible en los segmentos B y B-SUV, donde existen ofertas de vehículos nuevos entre los 13.000 y los 21.000 euros. En estos casos, la decisión de compra está muy vinculada a la cuota mensual, lo que incrementa la sensibilidad al precio y penaliza al mercado de ocasión.

En los segmentos C y C-SUV, además del factor económico, influye la mejora del equipamiento y de los sistemas de asistencia a la conducción en los vehículos nuevos, lo que reduce el atractivo relativo del usado.

EL HÍBRIDO ENCHUFABLE, EL MODELO QUE MENOS VALOR PIERDE

Por tipo de propulsión, el híbrido no enchufable se mantiene como la opción que mejor conserva su valor, aunque también acusa el impacto del mercado. Así, retiene actualmente el 66% de su valor a los tres años, frente al 71% registrado en el mismo periodo del año anterior.

Los vehículos de gasolina mantienen la segunda posición, con un valor residual del 58%, si bien pierden nueve puntos porcentuales interanuales. Por su parte, el diésel continúa su tendencia descendente, situándose en torno al 55%, frente al 65% de hace un año.

En el caso de los electrificados, los híbridos enchufables conservan el 58% de su valor a los tres años, mientras que los eléctricos puros ya se sitúan por debajo del 50%, afectados por la rápida evolución tecnológica y el aumento de la oferta.

Ante este escenario, el sector apunta a que el vehículo de ocasión joven deberá reforzar su propuesta de valor no solo mediante ajustes de precio, sino también mediante la mejora de servicios asociados, como la ampliación de garantías o soluciones de financiación más competitivas.

Estas medidas serán clave, sostienen, para aumentar el atractivo del usado frente al nuevo y sostener los valores residuales en los tramos más recientes del mercado.