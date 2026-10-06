Premian la planta de Seat & Cupra en Martorell (Barcelona) por su "transformación histórica"

Archivo - Montaje del modelo de Cupra Fomentor y Cupra León en la fábrica de Seat en Martorell (Barcelona) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La revista Automobil Produktion y la consultora internacional Agamus Consult han galardonado a la planta de Seat & Cupra en Martorell (Barcelona) con el Automotive Lean Production Award 2026 en la categoría OEM, en reconocimiento a la "transformación histórica" de la planta, ha informado la compañía en un comunicado este martes.

El jurado ha valorado este proceso de transformación, que ha reforzado "el posicionamiento de la planta como una potencia industrial y como hub industrial clave dentro de la estrategia de electrificación del Grupo Volkswagen", ha añadido la compañía.

Entre los hitos destacados por Seat & Cupra en la fábrica, está el inicio de la producción del Cupra Raval y del Volkswagen ID. Polo, los primeros modelos eléctricos fabricados en la planta, y la construcción de la nueva planta de ensamblaje de sistemas de baterías.

Según el 'chief production officer' de la Península Ibérica en el Brand Grupo Core del Grupo Volkswagen, André Kleb, el reconocimiento refuerza la "creciente importancia" de la península dentro del grupo y pone de relieve la competitividad de su huella industrial.

El premio se entregará durante el Automotive Lean Production Congress, que se celebrará en Leipzig (Alemania) los días 24 y 25 de noviembre de 2026, y como ganadora de la categoría OEM, Martorell acogerá este mismo evento en 2027.