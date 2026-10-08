La prima media del seguro de coche baja un 6,4% interanual en septiembre, a 393 euros, según Check24 - CHECK24

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La prima media del seguro de coche se situó en 393 euros en septiembre, un descenso del 6,4% respecto al mismo mes del año anterior (equivalente a unos 27 euros menos) según los datos del comparador de seguros de coche de Check24 España.

El análisis realizado recoge las modalidades de terceros, terceros ampliado y todo riesgo, con y sin franquicia, y ofrece una fotografía de la evolución de la prima media a través del comparador.

Mientras, en términos mensuales, la prima media bajó 2 euros respecto a agosto, lo que supone un descenso del 0,5%. Esta ligera reducción interrumpe dos meses consecutivos de incrementos. Al ampliar la mirada al conjunto del año, todos los meses analizados de 2026 se sitúan por debajo del umbral de los 400 euros. El dato de septiembre queda, además, prácticamente al mismo nivel que el de enero, cuando se situó en 394 euros.

La evolución de la prima media permite observar la tendencia de los seguros reservados a través de Check24, aunque no implica que todos los conductores experimenten la misma variación. El precio de cada seguro depende de factores como el perfil del conductor, las características del vehículo y las coberturas elegidas.

"Muchos conductores toman como referencia lo que pagaron el año anterior para valorar su renovación. Sin embargo, en un contexto de bajada de la prima media, que el precio se mantenga no significa que siga siendo la mejor opción. Comparar permite saber si hay una oferta más competitiva para nuestro perfil, sin renunciar a las coberturas que necesitamos", ha afirmado el consejero delegado de Check24 España, Timm Sprenger.