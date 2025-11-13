La prima media de seguros de coche en España baja un 6% en octubre hasta los 395 euros, según Check24. - CHECK24

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La prima media de seguros de coche de octubre de 2025 se situó en los 395 euros mensuales, lo que representa un 6% meno que en el mes de septiembre, cuando la prima media se situó en 420 euros, según los datos del comparador de seguros Check24.

Así, este descenso se convierte en el segundo mes consecutivo en el que baja el precio del seguro medio de un vehículo. De esta manera, la prima media baja de los 400 euros por primera vez desde el mes de febrero, cuando se situó en los 393 euros, y se mantiene 41 euros por debajo del máximo anual alcanzado en agosto (436 euros).

En términos interanuales, el precio medio de octubre de 2025 se mantiene estable respecto al de 2024, de modo que asegurar un coche este octubre costó prácticamente lo mismo que hace un año.

"En Check24 continuamos siguiendo de cerca la evolución de la prima media del seguro de coche y viendo cómo los datos de octubre confirman un alivio tras los picos registrados durante el verano. Un escenario que invita a los conductores a revisar sus pólizas, por lo que desde Check24 recomendamos comparar coberturas y precios, ya que las diferencias entre aseguradoras pueden ser significativas" , ha analizado el consejero delegado de Check24 España, Timm Sprenger.