La producción de vehículos en España cae un 4,8% hasta noviembre con 2,12 millones de unidades

Archivo - Cartel de la fábrica de Stellantis, a 10 de diciembre de 2024, en Figueruelas, Zaragoza, Aragón (España). - Ramón Comet - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La producción de vehículos en España se reduce un 4,8% hasta el mes de noviembre, con 2.129.781 unidades producidas, lo que supone la pérdida en torno a unas 110.000 unidades de enero a noviembre de este año respecto al mismo periodo 2024, según los datos publicados este miércoles por la patronal de fabricantes Anfac.

La patronal achaca estos resultados de nuevo al resultado de la adaptación de las cadenas de producción para albergar nuevos modelos, así como la falta de impulso de la demanda europea. No obstante, el mes de noviembre, ha obtenido un leve aumento del 0,8% en comparación con noviembre de 2024 con 216.528 unidades producidas.

"El dato de producción de noviembre se mantiene en niveles similares a los del año pasado, pero no debemos perder de vista que lo hace en comparación con un mes que fue negativo en 2024. Es decir, la actividad se mantiene, pero sobre una base baja.", ha sostenido el director general de Anfac, José López-Tafall.

"Desde Anfac insistimos en que Europa debe revisar su marco normativo para recuperar competitividad sin renunciar a los objetivos de descarbonización, y España no puede quedarse atrás. Contamos con una hoja de ruta clara, a través del plan España Auto 2030, consensuado con administraciones y el conjunto del ecosistema de la movilidad. Es el momento de acelerar su puesta en marcha y pasar de las propuestas a los hechos, para así reforzar el papel de nuestra industria en el contexto europeo.

Así, Anfac prevé que se cierre el año con una cifra inferior a los 2,3 millones de vehículos producidos, situándose en cifras inferiores al 2024.

LA PRODUCCIÓN DE TURISMOS SIGUE A LA BAJA

Teniendo en cuenta la tipología de vehículo, 172.526 turismos, un 1,3% menos que noviembre de 2024, lo que supone unos 2.000 ejemplares menos que hace un año.

Mientras, los vehículos ligeros y comerciales registraron un incremento del 9,6% en términos interanuales en el úndecimo mes del año, con 44.002 unidades producidas.

LOS VEHÍCULOS ELECTRIFICADOS SIGUEN EN NÚMEROS POSITIVOS

En el acumulado anual, los vehículos electrificado han obtenido un crecimiento en sus montajes del 10,1% hasta llegar a 210.134 unidades. Esto representa un 9,9% de cuota de la fabricación total. En especial, Anfac enfatiza en la producción de híbridos enchufables, que incrementa un 35,9% su producción con respecto a 2024.

En los once meses de 2025, los vehículos alternativos (gas natural, híbridos convencionales, híbridos enchufables y eléctricos) sumaron un total de 91.977 unidades, con un incremento del 30,1% y del 42,5% de la producción total del mes.

Hasta el penúltimo mes de 2025, se han acumulado un total de 825.787 vehículos alternativos, lo que supone un aumento del 26,7% con respecto al mismo periodo de 2024 y una cuota del 38,8% de la producción total.

Por su parte, los modelos diesel y gasolina siguen predominando con un 21,5% y un 39,8% de cuota de producción hasta el mes de noviembre, con 457.903 y 847.652 unidades, respectivamente. Los híbridos no enchufables han aumentado un 5% su cuota sobre hace un año y representan el 27,2% de la producción total en España con 579.300 ejemplares.

LAS EXPORTACIONES DE VEHÍCULOS 'ESPAÑOLES' CAEN UN 8,2% HASTA NOVIEMBRE

Las exportaciones de vehículos realizados en España con destino a otros países han caído un 8,2% entre enero y noviembre de 2025. En el total del año, se han exportado 1.824.814 vehículos. Por su parte, noviembre registró un leve desplome del 2,1% en los vehículos enviados fuera de España sobre 2024, con 185.135 unidades.

Divididos por destino de exportación, Europa representó el 91,2% de las exportaciones este mes, lo que reduce en 3,1 puntos su cuota con respecto a noviembre del año pasado. Por el contrario, mercados como África, América u Oceanía han visto aumentar su cuota, con crecimientos del volumen importado del 3,9%, 2,6% y 0,6%, respectivamente.

Los principales destinos de exportación siguen siendo Alemania, que lidera la tabla en noviembre (32.059 unidades), seguida de Turquía (30.946) y Francia, con 28.639 unidades. Destaca el aumento de exportación hacia el país otomano, con un 68,1% más con respecto a noviembre del 2024, y Marruecos, con un incremento del 167,6% (4.102 unidades). Por el contrario, destacados destinos de exportación como Italia, Bélgica y Reino Unido han reducido su demanda, con un 40,5%, un 30% y un 19% menos que el mismo mes del año anterior, respectivamente.