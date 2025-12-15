Prosolia Energy despliega marquesinas fotovoltaicas híbridas en plantas de Stellantis en Francia - PROSOLIA ENERGY

MADRID 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Prosolia Energy, productor independiente de energía (IPP) especializado en soluciones de energía renovable, avanza en cinco proyectos híbridos en plantas de Stellantis en Francia.

Los proyectos actualmente en desarrollo combinan diversas tecnologías complementarias como grandes marquesinas fotovoltaicas y Sistemas de Almacenamiento de Energía con Baterías (BESS), diseñados para suministrar energía limpia estable, eficiente y competitiva a los centros industriales de Stellantis.

A través de acuerdos de gestión energética a largo plazo (EMA), el IPP internacional proporcionará esta solución renovable a Stellantis. Como parte de la estrategia de reducción de emisiones de CO2 de Stellantis, Prosolia Energy está desarrollando una cartera de soluciones renovables híbridas en cinco instalaciones de la compañía ubicadas en Hordain, Mulhouse, Rennes, Sept-Fons y Sochaux, con una capacidad instalada total de cerca de 110 MWc.

Esta iniciativa representa el mayor despliegue de marquesinas fotovoltaicas híbridas en plantas industriales de Stellantis en Francia. Cada proyecto ha sido diseñado para satisfacer las necesidades específicas de cada planta. En Mulhouse, el sistema de 36 MWc combina marquesinas y sistemas fotovoltaicos en suelo, respaldados por un BESS de 25 MWh.

Un enfoque híbrido similar se está implementando en Hordain, donde una instalación fotovoltaica de 25 MWc se combina con un BESS de 25 MWh. En esta planta, las obras también han incluido la retirada completa y segura del amianto. Las obras también están en marcha en las plantas de Sochaux (16 MWc), Rennes (18 MWc) y Sept-Fons (14 MWc).

Esta nueva fase refuerza la asociación estratégica entre Prosolia Energy y Stellantis. Estos proyectos forman parte de una colaboración europea más amplia entre Stellantis y Prosolia Energy, que incluye una cartera internacional de autoconsumo de aproximadamente 200 MWc diseñada para apoyar la hoja de ruta de descarbonización a largo plazo de Stellantis.

Esta asociación global, iniciada en 2020, ya incluye proyectos híbridos eólico solar operativos en España, así como nuevos desarrollos en Francia y Alemania. Dentro de este acuerdo global, también se están desarrollando proyectos de energía renovables en las plantas de Stellantis en Alemania. Un ejemplo es el proyecto en marcha en la planta de Kaiserslautern, que contará con una innovadora marquesina solar bifacial de 3 MWc.

El director general de Prosolia en Francia, Alexis Ribeiro, ha explicado que esta nueva fase marca "un punto de inflexión" para Prosolia Energy en Francia. "Al asociarnos con Stellantis, no solo reforzamos nuestro compromiso de ofrecer soluciones energéticas innovadoras, sino que también contribuimos activamente a la descarbonización del sector industrial", ha destacado.

"La asociación con Prosolia refleja nuestro compromiso con impulsar un cambio significativo. Avanzar en la descarbonización responde a los intereses a largo plazo de nuestra empresa, nuestros grupos de interés y las futuras generaciones", ha resaltado, por su parte, el vicepresidente senior de Compras Indirectas Globales, David Tung.