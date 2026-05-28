Pujol (Sernauto) pide medidas concretas para impulsar la transición ecológica de la automoción

El presidente de Sernauto, Javier Pujol - SERNAUTO

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Sernauto, Javier Pujol, ha reclamado "medidas concretas" para que el sector automovilístico y toda su cadena de valor pueda avanza en la transición ecológica, al tiempo que se articule una estrategia para el conjunto del país que sea "sostenida en el tiempo.

"La transición ecológica será industrial o no será. El liderazgo industrial no está garantizado y Europa compite en un escenario distinto al de tan solo cinco años atrás. Se necesitan medidas concretas para abordar el completo contexto", ha afirmado durante su discurso de inauguración del XIII Encuentro Sernauto, celebrado este jueves en Ifema Madrid.

Entre estas medidas concretas, Pujol ha instado a reforzar los incentivos fiscales a la inversión en I+D+i con el objetivo de facilitar el impulso tecnológico y digital de toda la cadena de valor, para evita que España pierda "talento" con el que hacer esta transformación ecológica.

Además, el responsable de Sernauto ha defendido que el sector automovilístico es una industria que genera un gran número de empleos en España y, para no perder esa capacidad tractora, se debe garantizar la formación profesional dual con la que recuperar la actividad laboral.

En la consecución de estos objetivos, Pujol cree que el Plan Auto 2030 puede ser "una buena palanca" con la que acelerar la transformación del sector. "El tiempo corre y los competidores vuelan. No podemos permitirnos el lujo de descansar ni un minuto, porque sino perdemos el tren", ha advertido.

Asimismo, si bien ha celebrado la colaboración entre industria y sector público, Pujol ha pedido dejar a un lado las ideologías que llevan a "caminos equivocados" y que las administraciones muestren "visión y agilidad" para que el sector avance. "Cuando la industria ha avanzado unida ha llegado más lejos que nunca", ha afirmado.

"España lo tiene todo para seguir liderando en el sector de la automoción y si defendemos el empleo, la capacidad tecnológica y el futuro industrial, con una visión de ecosistema, lo vamos a hacer posible", ha concluido.