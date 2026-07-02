RACE destaca que el carnet por puntos ha transformado la seguridad vial en España tras cumplir 20 años - RACE

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Real Automóvil Club de España (RACE) ha realizado un balance positivo de los veinte años de vigencia del permiso de conducir por puntos, al considerar que esta medida ha contribuido a transformar la cultura de la seguridad vial en España y ha convertido al país en una referencia internacional en esta materia.

La organización ha recordado que el sistema, impulsado por la Dirección General de Tráfico (DGT) y en vigor desde 2006, supuso un cambio en la forma de entender la conducción al vincular el mantenimiento del permiso al comportamiento de los conductores al volante.

El presidente del RACE y del Senado de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), Carmelo Sanz de Barros, ha afirmado que el permiso por puntos fue una iniciativa "valiente" que requirió "liderazgo y consenso" para salir adelante y que, dos décadas después, "ha demostrado ser mucho más que un sistema de control".

"Ha transformado la cultura vial de nuestro país y ha situado a España como referencia internacional en seguridad vial, un logro del que debemos sentirnos orgullosos", ha señalado.

El RACE, que respaldó la implantación del permiso por puntos desde su puesta en marcha, considera que esta herramienta ha sido una de las medidas más eficaces para reducir la siniestralidad en las carreteras españolas, aunque subraya que la mejora de la seguridad vial responde también a otros factores, como la educación vial, la formación continua de los conductores y el desarrollo de infraestructuras y vehículos más seguros Por otro lado, el RACE sostiene que organismos internacionales como la Federación Internacional del Automóvil consideran a España uno de los países que más ha progresado en seguridad vial en los últimos años y un referente para otras naciones.

Asimismo, la entidad recuerda que imparte cursos de conducción segura y eficiente homologados por la DGT que permiten a los conductores recuperar hasta dos puntos del permiso de conducir, siempre que hayan perdido parte de su saldo. Estos cursos, impartidos por la Escuela RACE de Conducción, combinan formación teórica y práctica.