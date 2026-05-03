Range Rover incorpora la tecnología de audio SV Electrostatic Sound en el Range Rover SV Ultra

Range Rover SV Ultra - RANGE ROVER

MADRID 3 May. (EUROPA PRESS) -

Range Rover, marca de Jaguar Land Rover, ha introducido a nivel mundial el nuevo sistema SV Electrostatic Sound en el Range Rover SV Ultra, transformando el vehículo "en una sala de conciertos", disponible exclusivamente como opción en todos los modelos SV.

Junto con los 'Body and Soul Seats' y el innovador 'Sensory Floor', el vehículo se convierte en un entorno de audio inmersivo que envuelve al ocupante de pies a cabeza, con modos de bienestar que potencian la concentración y la relajación.

El SV Ultra es el modelo más lujoso y tecnológicamente avanzado de la historia de la firma, según ha destacado la propia marca británica, ahora con propulsores híbrido eléctrico enchufable (PHEV) P550e y V8 P540, con una versión totalmente eléctrica prevista para más adelante este año.

La tecnología de altavoces electrostáticos aporta beneficios adicionales, ya que requiere hasta un 90% menos de energía y reduce la masa en un 90% en comparación con los altavoces de bobina convencionales que sustituye. Además, se fabrican sin elementos de tierras raras y con un 100% de materiales reciclados y reciclables en masa.

Presentado por primera vez en el Range Rover SV Black y ahora disponible en el SV Ultra, el Sensory Floor añade retroalimentación háptica mediante cuatro transductores bajo las alfombrillas de cada reposapiés de los pasajeros, trabajando en sincronía con el BASS para extender la experiencia más allá de los asientos y envolver completamente a los ocupantes en cada actuación.

Más allá del disfrute auditivo puro, los clientes pueden seleccionar uno de los seis programas de bienestar BASS para alcanzar el máximo nivel de relajación y concentración. Los Body and Soul Seats y el Sensory Floor pueden ayudar a calmar y sosegar a los ocupantes.

MÚLTIPLES OPCIONES DE COLOR

El exterior del Range Rover SV Ultra ofrece múltiples opciones de color e incorpora el Titan Silver, exclusivo del SV Ultra gracias a su fórmula especial.

Los detalles en Satin Platinum Atlas y Silver Chrome complementan el acabado exterior Titan Silver y realzan la parrilla y el grafismo lateral, mientras que las llantas de aleación de 23 pulgadas se rematan con inserciones Satin Platinum y nuevos tapacubos Range Rover.

En el interior, el SV Ultra presenta un nuevo y exclusivo acabado en tono dual claro Orchid White y Cinder Grey con Ultrafabrics. Los asientos lucen por primera vez un intrincado patrón en mosaico elaborado con láser, aplicado en las secciones superiores esculpidas y continuado en los insertos y respaldos para crear un tratamiento superficial unificado y de gran detalle.