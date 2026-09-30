Range Rover presenta su primer Sport 100% eléctrico para definir "la nueva era" del lujo deportivo

Range Rove Sport 100% eléctrico - RANGE ROVER

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Range Rover ha abierto los pedidos del nuevo Range Rover Sport 100% eléctrico, su segundo modelo de propulsión eléctrica, que ofrece una autonomía de hasta 609 kilómetros y que se fabricará en Solihull (Reino Unido) en las mismas líneas de producción que las versiones PHEV, de gasolina y diésel.

Este SUV de alto rendimiento ha sido diseñado de forma exclusiva para recompensar a los conductores con un conjunto de tecnologías de chasis avanzadas, junto con la misma e inconfundible silueta "imponente, incomparable y de capacidad todoterreno".

El primer Range Rover Sport totalmente eléctrico está propulsado por una batería de iones de litio de 118,5 kWh con alta densidad de energía en una carcasa de aluminio de alta resistencia, e incorpora dos motores eléctricos de 260 kW, todo ello perfectamente integrado en la plataforma modular longitudinal flexible (MLA).

Fuera de casa, mediante el uso de cargadores públicos de carga rápida con CC, el Range Rover Sport Electric puede añadir hasta 220 km de autonomía en tan solo 10 minutos, o pasar del 10% al 80% de carga en unos 22 minutos.

Una parrilla aerodinámica y los diseños de las llantas de aleación son los distintivos exteriores del Range Rover Sport Electric. A su vez sus eficientes diseños contribuyen a lograr hasta 16 kilómetros adicionales de autonomía a velocidades de autopista.

"El Range Rover Sport es la expresión más dinámica de Range Rover, con el que llevamos elespíritu de conexión emocionante y deseo a la era eléctrica. El sistema de propulsión eléctrica perfectamente integrado permite alcanzar nuevos niveles de respuesta y precisión, con una configuración del chasis ajustada de forma exclusiva, una entrega de par motor centrada en el rendimiento y perfiles de sonido distintivos", ha resumido Range Rover.

PREPARADO PARA LA AVENTURA

El Range Rover Sport Electric incorpora los sistemas Intelligent Traction Management con un ajuste exclusivo, tracción total virtual, Dynamic Air Suspension y Electronic Active Roll Control (eARC), que puede aplicar hasta 1.400 Nm de fuerza en cada eje, así como amortiguadores de doble válvula y Adaptive Dynamics, que supervisa 100 parámetros 500 veces por segundo para ofrecer un mayor control del balanceo y cabeceo de la carrocería al tomar curvas y frenar.

El sistema de propulsión de 550 CV, con un rendimiento a la altura del Range Rover Sport con motor V8 P540 (de 0 a 100 km/h en apenas 4,5 segundos) cuando se activa el modo Dynamic Launch, acelera el SUV de alto rendimiento de forma casi silenciosa hasta la cima de su ascenso eléctrico.

Además de ajustar la configuración exclusiva del chasis, los ingenieros de Range Rover desarrollaron el sonido del Range Rover Sport Electric para enfatizar su carácter de conducción. Su diseño de sonido superpone tonos sencillos que desdibujan las líneas entre la música y la ingeniería. La distintiva firma acústica anima a los conductores a interactuar con los distintos modos de conducción del Range Rover Sport Electric.