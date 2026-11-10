Reale y UMAS Seguros sellan una alianza estratégica para lanzar un nuevo modelo de coaseguro

Reale Seguros y UMAS Seguros sellan una alianza estratégica para lanzar un nuevo modelo de coaseguro - REALE

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las compañías aseguradoras Reale Seguros y UMAS Seguros han alcanzado un acuerdo estratégico para desarrollar de forma conjunta un nuevo modelo de coaseguro en el ramo de automóviles, cuya entrada en funcionamiento está prevista para el último trimestre de 2026, según han anunciado este martes ambas entidades en un comunicado.

La alianza combina la "capacidad técnica, operativa y la experiencia" de Reale Seguros en el ramo de autos con el conocimiento especializado y la "cercanía al cliente" que caracteriza a UMAS Seguros en su relación con los mutualistas, según han destacado ambas compañías.

El acuerdo contempla que Reale Seguros asuma la gestión integral y la coordinación de los procesos operativos vinculados a los productos contratados.

Entre estas tareas figuran la emisión de las pólizas, la tramitación de recibos, la atención al asegurado, así como la gestión y liquidación de los siniestros.

Por su parte, UMAS mantendrá la gestión comercial a través de toda su red de distribución, que engloba a la propia entidad, a UMAS Agencia Exclusiva, colaboradores externos y otros mediadores con los que mantiene acuerdos.

Este nuevo esquema de coaseguro se aplicará a la contratación de nuevas pólizas a través de la red de UMAS, así como a los contratos de la cartera actual que se vayan renovando al momento de su vencimiento.

El consejero delegado de Reale Seguros, Ignacio Mariscal, ha subrayado que la alianza refleja la vocación de la compañía por construir acuerdos estratégicos que generen valor. "Ponemos al servicio de UMAS toda nuestra experiencia del seguro de Auto para ofrecer una propuesta diferencial basada en la calidad, la eficiencia y la cercanía", ha afirmado.

Por su parte, el consejero delegado de UMAS Seguros, Anastasio Gómez, ha señalado que el acuerdo supone un paso relevante para reforzar la propuesta aseguradora para sus mutualistas. "La colaboración con Reale Seguros nos permite sumar su experiencia en el seguro de automóvil a nuestro conocimiento de los clientes y a la cercanía que caracteriza nuestra forma de trabajar", ha asegurado.