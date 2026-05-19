La recaudación por el impuesto de matriculación alcanza 54 millones de euros en abril, un 6,44% menos

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MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

El impuesto de matriculación de vehículos obtuvo una recaudación de 54 millones de euros en el mes de abril, lo que se corresponde con una caída del 6,44% comparado con el mismo mes del año anterior, cuando la cifra ascendió a más de 57 millones de euros, según los datos oficiales publicados este martes por la Agencia Tributaria y recogidos por Europa Press.

En el acumulado del año, el impuesto de matriculación ha recaudado 221 millones de euros, un 11% por debajo de los 249 millones de euros del primer cuatrimestre de 2025.

La cuota media a ingresar en concepto de esta tasa se situó en 503 euros en promedio del mes, lo que representa una bajada de 104 euros respecto a los 607 euros de enero de 2025, lo que representa un descuento del 17,1%.

En el acumulado del año hasta abril, la cuota media a ingresar ha sido de 524 euros, 122 euros menos que en los cuatro primeros meses de 2025, lo que equivale a una caída interanual del 18,8%.

EL PRECIO MEDIO DEL VEHÍCULO AUMENTA 436 EUROS EN ENERO

El precio medio (incluido el impuesto) que abonaron los consumidores españoles para comprar su coche en el mes de abril fue de 24.218 euros, lo que representa un alza en el coste del 1,8%, o 431 euros de diferencia, en la comparativa con el mismo mes del ejercicio anterior.

En el acumulado del año, el precio promedio fue de 24.145euros, 486 euros más que los 23.659 euros anotados hasta abril de 2025. En resumen, en el primer cuatrimestre del año, el valor medio de un vehículo ascendió un 2%.

Las emisiones medias de los vehículos, por su parte, se consolidan en 104 gramos de dióxido de carbono (CO2) por kilómetro en el cuarto mes de año, cinco gramos menos en términos interanuales (un descenso del 4,5% en las emisiones).