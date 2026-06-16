La redistribución de flotas se acelera antes del verano para responder al pico turístico en España

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MADRID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Mayo y junio se consolidan como meses clave para la redistribución de flotas en España, ya que concentran buena parte de los movimientos preventivos necesarios para preparar la temporada alta turística y responder al aumento de la demanda de movilidad en zonas costeras, islas y grandes núcleos urbanos, según Onlogist, plataforma de traslado de vehículos.

A diferencia de otros momentos del año como enero, febrero o noviembre, tradicionalmente más estables, mayo y junio concentran una mayor proporción de movimientos preventivos y planificados. Este tipo de operaciones permite optimizar recursos, reducir desplazamientos improductivos y aliviar la presión sobre la red logística en los meses posteriores.

En cambio, durante julio y agosto predominan más los traslados urgentes, que suelen implicar mayores costes, menor capacidad de optimización y una operativa más compleja. Por ello, la anticipación logística se ha consolidado como una práctica cada vez más extendida dentro del sector, especialmente en un contexto de crecimiento sostenido del 'rent-a-car' y de aumento de la movilidad estacional.

Las regiones que concentran mayor actividad logística en este periodo son Baleares, Canarias, Costa del Sol, Costa Brava, Comunidad Valenciana, Madrid y Barcelona. Se trata de áreas estratégicas por su elevada concentración turística, la presión operativa en aeropuertos y hubs de transporte, así como por su peso clave para operadores de movilidad y rent-a-car.

En estos destinos, la disponibilidad de vehículos se convierte en un factor crítico para responder al incremento de desplazamientos asociado a las vacaciones, escapadas de fin de semana, llegada de turistas internacionales y mayor actividad en aeropuertos, estaciones y puntos de recogida.

PLANIFICACIÓN PREVIA

Esta planificación previa cobra todavía más relevancia en un contexto de creciente actividad del mercado. En mayo de 2025, las matriculaciones de vehículos en España crecieron un 17,39% interanual, alcanzando las 132.955 unidades, mientras que las matriculaciones de turismos aumentaron un 18,55%. En paralelo, el canal alquilador también registró un repunte significativo, lo que refleja el esfuerzo del sector por reforzar su capacidad operativa antes de los meses de mayor presión turística.

"Buena parte de la eficiencia operativa del verano se juega antes de que empiece la temporada alta. Reubicar la flota con antelación permite llegar mejor preparados a los momentos de mayor demanda y evitar movimientos urgentes cuando la presión operativa ya está en su punto más alto", explica Augusto Macedo, director de Onlogist Iberia.

La preparación de la flota comienza varias semanas antes del inicio de la temporada alta. Durante este periodo se concentran tareas como el mantenimiento preventivo, la revisión documental, los movimientos entre campas, las entregas a operadores y la reubicación de vehículos hacia zonas costeras e insulares, coincidiendo con el aumento previsto de la demanda.

Este trabajo previo resulta especialmente relevante en territorios insulares y destinos de alta estacionalidad, donde los márgenes de reacción son más limitados y cualquier desajuste en la disponibilidad puede traducirse en mayores costes retrasos o tensiones operativas.

MAYOR EFICIENCIA OPERATIVA

La experiencia del sector demuestra que una planificación anticipada tiene un impacto directo en la eficiencia operativa diaria. Organizar con tiempo tareas como el mantenimiento, la documentación, la redistribución territorial o las entregas ayuda a reducir incidencias, evitar movimientos de última hora y facilitar que los vehículos estén disponibles allí donde más se necesitan.

Además, el mercado de vehículo de ocasión mantiene una tendencia de crecimiento sostenido durante los últimos años, impulsado en parte por la renovación de flotas y la salida al mercado de vehículos procedentes del canal rent-a-car. Esta evolución ha incrementado también la actividad logística asociada al sector y la necesidad de coordinar los movimientos con mayor agilidad.

En este contexto, la logística de vehículos gana cada vez más relevancia dentro del sector de la movilidad. La capacidad de anticipar la demanda, redistribuir flotas con rapidez y adaptar los recursos a los picos estacionales se ha convertido en un elemento clave para operadores, 'rent-a-car', concesionarios y empresas vinculadas al ecosistema automovilístico.

"A medida que la movilidad se vuelve más estacional, flexible y dependiente de la disponibilidad inmediata, la logística deja de ser una función secundaria para convertirse en una palanca estratégica de competitividad", destaca Onlogist.