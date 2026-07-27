La reforma del Reglamento de Circulación exigirá a reducir 20 km/h la velocidad al adelantar a ciclistas

La reforma de Reglamento de Circulación obligará a reducir 20 km/h la velocidad al adelantar a ciclistas - ALQUIBER

MADRID 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La reforma del Reglamento General de Circulación aprobada por el Gobierno entrará en vigor el próximo 1 de octubre con nuevas obligaciones para los conductores orientadas a reforzar la seguridad vial y la protección de los usuarios vulnerables, entre ellos peatones, ciclistas, motoristas y usuarios de vehículos de movilidad personal.

Entre las principales novedades figura el endurecimiento de las condiciones para adelantar a ciclistas en carretera. Además de mantener una separación lateral mínima de 1,5 metros, los conductores deberán reducir la velocidad al menos 20 kilómetros por hora respecto al límite máximo de la vía. En aquellas carreteras con más de un carril por sentido, el adelantamiento deberá realizarse ocupando completamente el carril contiguo.

La misma obligación será aplicable cuando se rebase un vehículo detenido en la calzada o en el arcén debido a una avería o una emergencia, con el objetivo de incrementar la seguridad tanto de los ocupantes como de los servicios de asistencia.

Otra de las novedades que introduce la reforma es la desaparición definitiva de los tradicionales triángulos de preseñalización de peligro en carretera. A partir de la entrada en vigor de la norma, la luz de emergencia geolocalizada V16 será el único dispositivo válido para señalizar una avería.

Asimismo, en caso de retenciones, los conductores estarán obligados a facilitar la creación de un pasillo de emergencia, desplazando sus vehículos hacia los extremos del carril para permitir el paso de ambulancias, bomberos y fuerzas de seguridad.

La normativa también modifica los criterios aplicables a las autocaravanas y vehículos vivienda. En este sentido, aclara que estos vehículos se considerarán correctamente estacionados, y no acampados, siempre que no sobrepasen su perímetro mediante elementos como toldos o ventanas abatibles, permanezcan apoyados únicamente sobre sus neumáticos y no viertan fluidos al exterior.

Por otra parte, la reforma elimina algunas de las excepciones existentes al uso del cinturón de seguridad. Colectivos que hasta ahora podían prescindir de él en determinados desplazamientos, como taxistas en servicio, repartidores o profesores de autoescuela, deberán utilizarlo de forma obligatoria en todo momento.