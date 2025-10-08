Renault abre pedidos este mes y desvela las primeras imágenes del nuevo Twingo E-Tech eléctrico.

Su precio de salida en España será inferior a los 20.000 euros

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El fabricante francés Renault ha dado a conocer las primeras imágenes del nuevo Twingo E-Tech eléctrico y abre pedidos para el próximo 13 de octubre a través del programa Twingo R Pass para aquellos que quieran reservar este modelo modelo urbano, cuyo precio de acceso será inferior a 20.000 euros en España.

Los miembros de este servicio tendrán prioridad tanto en la producción como en la entrega del vehículo. Todos los clientes que realicen un pedido durante el periodo especificado también tendrán acceso a otras ventajas exclusivas que la marca no ha desvelado.

PRIMERAS IMÁGENES DEL RENAULT TWINGO

Diseñado por Renault y Ampere, el nuevo Twingo se convierte en la quinta apuesta de la firma frances dentro del mercado eléctrico junto a las versiones del Renault 5 E-Tech eléctrico, Renault 4 E-Tech eléctrico, Megane E-Tech eléctrico y Scenic E-Tech eléctrico.

Las primeras imágenes revelan una prolongación de su capó, al mismo tiempo que Renault promete que esta nueva generación tendrá un "interior más espacioso y modular".

Desde fuera, Renault ha mostrado los nuevos faros redondos LED que muestran su "carácter travieso y atractivo" y una parrilla "sonriente" que presentan un guiño a la primera generación de este modelo. En la parte trasera, los faros presentan la misma forma de medialuna y una parte trasera totalmente actualizada de forma redondeada.

Por último, llama la atención la llegada de un 'verde esmeralda' brillante en su gama de color que le dan una personalidad "alegre y lleno de cáracter", que busca la marca, pero que llama a la atención a primera vista.