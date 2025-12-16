Renault cumple su promesa y lanza en España el nuevo Twingo E-Tech eléctrico desde 19.500 euros - RENAULT

MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El fabricante francés Renault ha anunciado este martes un precio inicial de 19.500 euros para la versión 'Evolution' del nuevo Renault Twingo E-Tech eléctrico, cumpliendo la promesa que marcó la compañía francesa de poner al mercado este modelo por un precio inferior a los 20.000 euros.

Desde enero estarán disponibles los pedidos para la gama 'Evolution', mientras que la versión 'Techno', el tope de gama de este modelo cuyo precio asciende a 21.100 euros antes de descuentos y ayudas, no podrá pedirse hasta la primavera de 2026.

El Twingo E-Tech eléctrico tendrá bajo el capó una batería LFP (un 20% más barata en términos de producción y más eficiente) de 27,5 kWh útiles y un motor de 60 kW (82 CV). Ello le permitirá acelerar de 0 a 50 km/h en 3,8 segundos y ofrecer hasta 263 km de autonomía WLTP, según especifica la marca.

EL SEGUNDO MODELO ELÉCTRICO MÁS BARATO EN ESPAÑA

Fabricado en la planta eslovena de Novo Mesto, el modelo llegará a los concesionarios en la primavera de 2026 a Europa y se posiciona como una alternativa "accesible, moderna y sostenible", según manifiesta la compañía.

Con su estilo peculiar, Twingo será el segundo modelo eléctrico más asequible al contado en España con poca distancia sobre el Leapmotor T03 que parte de 18.600 euros y una autonomía eléctrica de 265 km. Asimismo, Twingo se cuela por delante en precio del BYD Dolphin Surf --quinto modelo eléctrico más vendido en el mercado eléctrico y líder en el segmento A en España-- que cuenta con un precio de 19.990 euros y un recorrido de 322 km sin necesidad de recarga.

Tanto la versión 'Evolution' como 'Techno' de Twingo E-Tech eléctrico incluyen de serie un cargador CA de 6,6 kW, que permite cargar la batería del 10% al 100% en unas 4 horas y 15 minutos.

Opcionalmente, está disponible un pack 'Advanced Charge' con un cargador de corriente alterna de 11 kW bidireccional y un cargador de corriente continua de 50 kW. Este pack permite cargar la batería del 10% al 80 % en 30 minutos desde un cargador rápido. El cargador CA de 11 kW permite al vehículo aprovechar la funcionalidad V2L (vehicle-to-load), con el fin de poder conectar un dispositivo externo al vehículo para cargarlo.

Este paquete se ofrece al mismo precio de 490 euros en las versiones Techno y Evolution. Esto mantiene el precio inicial de Twingo E-Tech eléctrico con carga CC por debajo de los 20.000 euros.

UN DISEÑO COMO EL 'VIEJO', PERO MÁS TECNOLÓGICO

Renault ha reinterpretado los rasgos más reconocibles del Twingo original como los faros redondeados, la parrilla mínima en forma de sonrisa y su silueta de monovolumen compacto, pero con un aire 'retro' en esta nueva interpretación del vehículo. Con 3,79 metros de largo, cuatro plazas y cinco puertas, el nuevo Twingo ofrece hasta 305 litros de capacidad en el maletero, permitiendo ser un modelo útil para moverse en ciudad como segundo vehículo familiar.

En el interior, el 'espíritu Twingo' se plasma en un habitáculo luminoso, colorido y modular. El tren delantero es idéntico al de Renault 5 y Renault 4 E-Tech eléctrico, mientras que el tren trasero multibrazo se sustituye por un eje flexible derivado del de Captur. Como novedades, el techo cuenta con un abecedario al 'estilo Twingo' y el capó no se puede abrir, tan solo tiene una apertura para introducir líquido del parabrisas.

FUERTE EQUIPAMIENTO DESDE LA VERSIÓN 'EVOLUTION'

Twingo E-Tech eléctrico incluye de serie, desde la versión 'Evolution' llantas de 16 pulgadas (opcional 18 pulgadas). Mientras en el interior, el nuevo Twingo presenta una pantalla del conductor de 7 pulgadas y una pantalla central de 10 pulgadas con duplicación inalámbrica para 'smartphones' y sistema multimedia conectado.

Además, como asistentes dispone soportes de seguridad como la frenada de emergencia, asistente de mantenimiento de carril o sistema de vigilancia de la atención del conductor o los asientos traseros y la climatización regulables manualmente.

En la variante de alta gama 'Techno', Renault presenta aquí su nuevo sistema multimedia 'openR link' con Google integrado, regulador de velocidad adaptativo con función Stop & Go, climatización automática, o la función de conducción 'One Pedal', donde el freno motor regula la velocidad sin necesidad de tocar el freno y se recupera energía.

En cuanto a los acabados de color, el Twingo E-Tech dispone de las tonalidades rojo absoluto, amarillo mango, negro brillante y verde absoluto (su color de serie). Cuando se abran los pedidos de la versión 'Evolution' en la próxima primavera, se añadirán dos colores más a la gama: blanco glaciar y gris pizarra.