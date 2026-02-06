Renault defiende el coche eléctrico como motor de competitividad económica para España y Europa - GOYO CONDE

MADRID 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Renault Group España ha defendido el papel de la electrificación en un argumento económico de primer orden, situando al vehículo eléctrico no solo como opción sostenible, sino como palanca de competitividad para España y Europa en la jornada 'Descarbonización de la Automoción como vehículo de Competitividad Económica', celebrada este viernes por la Fundación de la compañía.

El grupo Renault mantiene su compromiso a eliminar progresivamente la venta de vehículos de combustión interna de cara a 2035, siguiendo las metas de la Comisión Europea. La compañía respalda la utilización diaria del vehículo eléctrico, debido a los menores costes que supone su uso en comparación con uno de gasolina --con tamaño y peso equivalentes entre coches--.

"La movilidad eléctrica ofrece hasta un 73% de ahorro, ya que el vehículo de gasolina necesita 2,8 veces más de energía para realizar el mismo recorrido", ha expresado el director de la Fundación Renault Group España, Ignacio Rodríguez-Solano.

En el desarrollo de las distintas mesas que ha reunido a representantes de las instituciones europeas, el Gobierno, el sector financiero, la sociedad civil y usuarios de vehículo eléctrico, la firma francesa ha reclamado que el nuevo Plan Auto+ se "adapte a las necesidades de los fabricantes" para acelerar la puesta en marcha total de la electrificación.

"El Plan Auto 2030 marca el camino hacia dónde va España alineada con Europa, pero necesitamos que se vaya adaptando a las necesidades reales de los fabricantes", ha apoyado Rodríguez-Solano.