Renault dice que no puede subir el salario más del IPC en 2027-2028 pero eleva la prima de resultados

Archivo - Un modelo del Renault Kiger. - Renault - Archivo

VALLADOLID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Dirección de Renault España ha reiterado este jueves a los representantes de los trabajadores, en una nueva reunión de la Comisión Negociadora del convenio colectivo, la imposibilidad de subir los salarios más allá del IPC en 2027 y 2028, aunque ha anunciado un aumento del mínimo actual de la prima de resultados.

Según han informado fuentes de la compañía automovilística, en esta reunión Renault España ha planteado la disposición de complementar la oferta de salud integral y posibilitará el acceso gratuito a diferentes aplicaciones de salud física, mental y clases on line para las personas trabajadoras y para tres miembros de sus familias, así como el acceso gratuito a una serie gimnasios a las personas trabajadoras.

En esta línea, se ha puesto sobre la mesa la ampliación de la máquinas de rehabilitación para cervicales y hombro y se ha comprometido a realizar inversiones en las condiciones de trabajo con un mínimo de 300.000 euros al año para el global de las factorías cuyo destino se decidirá conjuntamente en la COMVI (Comisión de Vigilancia).

Otra de las propuestas de Renault España en cuanto a la bolsa de horas es el compromiso de no fijar sábados de trabajo precedentes a lunes festivos, o antecedidos de viernes festivos, ni los sábados inmediatamente anteriores al inicio de vacaciones colectivas, excepto en casos de averías graves o catástrofes.

Igualmente, desde la Dirección de Renault se ofrecen condiciones mejoradas para la adquisición y renting de vehículos a empleados con descuentos entre el 15 y 20 por ciento para los empleados y sus familiares de hasta segundo grado, con un límite de dos vehículos por empleado y año.

Respecto a las ofertas de renting, se ofertarán condiciones especiales en vehículos de 'buyback' para los empleados y sus familiares de 2º grado con máximo de 1 vehículo por año en las versiones E-Tech full hybrid de Captur, Symbioz y Austral.

Por otra parte, y en cuanto a la bolsa de horas, la Dirección asume el compromiso de no fijar sábados de trabajo precedentes a lunes festivos, o antecedidos de viernes festivos, ni los sábados inmediatamente anteriores al inicio de vacaciones colectivas, excepto en casos de averías graves o catástrofes.

En este mismo bloque, la representación de los trabajadores ha accedido que para el caso de bolsa extraordinaria de descanso el plazo de preaviso se reduzca de 24 a 20 horas. La próxima reunión se celebrará el día 20 de abril.