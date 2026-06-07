Renault Espace, el SUV familiar que rompe los moldes de confort y seguridad con sus mejores prestaciones tecnológicas

Renault Espace - RENAULT

MADRID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

Renault apuesta por la modernidad, la comodidad y la seguridad con el Espace, su modelo SUV más familiar y de carácter español, fabricado en su planta de Palencia, en el que la firma conserva su ADN al 100% pero ahora con mayores prestaciones a nivel tecnológico y de motorización y por un precio inferior a los 40.000 euros.

Este vehículo perteneciente al segmento D cuenta, bajo el capó, con un motor full hybrid E-Tech 200 CV, compuesto por un motor térmico de gasolina de 3 cilindros 1,2 litros turboalimentado de 130 caballos (96 kW) y 205 Nm de par y dos motores eléctricos.

Cumpliendo con la futura norma anticontaminación Euro 6 BIs, el motor full hybrid E-Tech 200 CV ofrece un consumo de combustible de 4,8 l/100 km (108 g de CO2/km, pendiente de homologación) que permite una autonomía de hasta 1.100 kilómetros con el depósito lleno.

Además, para una conducción ágil y segura, este modelo también se beneficia de la tecnología de 4 ruedas directrices 4Control advanced y de 32 ayudas a la conducción de última generación.

DISEÑO ELEGANTE Y CON CARÁCTER

En un simple vistazo a su exterior, el Renault Espace traslada una imagen de elegancia y fuerte carácter, con elementos altamente estructurados y tecnológicos, especialmente los de la calandra y el paragolpes delantero, que se combinan con las curvas y formas suaves de las aletas y las puertas.

Entre otros, el Espace incluye unas nuevas láminas de color negro brillante integradas en las protecciones de las puertas. Su función principal es la protección antigravilla de la aleta trasera. Al asentar visualmente la silueta de Nuevo Renault Espace, estas láminas le dan un aspecto más deportivo.

El diseño trasero combina elegancia y carácter con un logotipo integrado en el portón y una forma luminosa más refinada. La nervadura horizontal de las aletas traseras se extiende hasta el maletero y cubre con elegancia las ópticas.

La firma luminosa en forma de medio rombo, ubicada en el paragolpes, hace la delantera única. Muy estilizadas, las nuevas ópticas delanteros de forma trapezoidal otorgan al coche una mirada intensa. Los faros están equipados de serie con tecnología LED adaptative vision y opcionalmente con tecnología LED Matrix vision, gracias a la cual se garantiza un mejor confort visual para el conductor sin afectar al resto de conductores del entorno.

En el interior, el Espace incorpora el techo de cristal Solarbay, el más grande de la gama Renault (de casi 2 metros), así como un nuevo sistema de reconocimiento facial del conductor. Los pasajeros podrán disfrutar de nuevos asientos delanteros más ergonómicos, nuevas tapicerías y una insonorización mejorada.

La tecnología Solarbay del techo se divide en nueve segmentos que se tornan opacos a demanda. La protección solar es máxima e inmediata, sin cortina. La opacificación se controla mediante la voz a través del asistente de voz de Google o mediante un botón situado en la luz del techo.

El nuevo Renault Espace esta disponible en tres acabados (techno, esprit Alpine e iconic). El acabado iconic se distingue por unos asientos delanteros regulables eléctricamente (longitud, altura e inclinación del respaldo) y calefactables (al igual que el volante). El asiento del conductor también tiene una función de masaje lumbar.

En el exterior, Renault Espace esprit Alpine luce barras de techo negras, marcos de ventanillas negros y nuevas llantas de 20 pulgadas denominadas 'Altitude' cuyo diseño está inspirado en el copo de nieve. En el habitáculo, los asientos están tapizados en tejido que imita la fibra de carbono con pespuntes azules y el logo de Alpine bordado en el respaldo.

El ambiente a bordo incorpora un guiño al motorsport empleando Alcantara en la parte superior de los asientos, en la parte inferior del volante, en el salpicadero y en los paneles de las puertas y equipando umbrales de las puertas con la marca Alpine y pedales deportivos de aluminio.