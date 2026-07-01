Renault estrena los nuevos Clio y Symbioz GLP desde menos de 26.000 euros y 1.400 kms de autonomía

Renault estrena los nuevos Clio y Symbioz GLP desde menos de 26.000 euros y más 1.400 km de autonomía- DPPI

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Renault ha reforzado su gama de vehículos bifuel en España con la incorporación de nuevas versiones GLP para los modelos Clio y Symbioz desde 20.340 euros para el modelo compacto, mientras que Symbioz parte desde los 25.935 euros (precios al contado con descuentos de la marca por lanzamiento).

El fabricante francés amplía así su oferta de motorizaciones con una tecnología orientada tanto a clientes particulares como profesionales que buscan una opción de acceso a la movilidad con bajas emisiones sin renunciar a una amplia autonomía.

UN URBANO MÁS QUE PRÁCTICO

El Renault Clio Eco-G 120 estrena una transmisión automática de doble embrague (EDC), una combinación poco habitual en este tipo de motorizaciones y que se une a las variante de gasolina e híbridas de la marca.

La firma francesa asegura que esta configuración mejora el confort y la suavidad de marcha sin renunciar a las prestaciones, con una aceleración de 0 a 100 km/h en 9,8 segundos. Pero lo mejor es que permite hasta 1.450 kilómetros de autonomía gracias a que cuenta con 50 litros de GLP y otros 50 litros de gasolina.

El modelo mantiene el diseño estrenado con su última generación, caracterizado por un frontal más expresivo, una nueva firma luminosa LED inspirada en el lenguaje de diseño de Renault y una imagen más deportiva.

En el interior incorpora un cuadro de instrumentos digital configurable de hasta 10 pulgadas --según versión-- y un sistema multimedia Easy Link compatible con Android Auto y Apple CarPlay.

Además, el utilitario francés dispone de una amplia dotación de asistentes a la conducción como la entrada de Google Gemini o la introducción del 'Modo Smart' de conducción.

A la hora del manejo, apenas se aprecia la diferencia con la versión híbrida y la realidad es que es un modelo muy práctico para la conducción urbana, pero también en carretera.

COMFORT EN CARRETERA CON SYMBIOZ

Por su parte, el Renault Symbioz amplía su gama mecánica con una nueva variante ECO-G de 120 CV, asociada a una transmisión manual de seis velocidades. La nueva motorización ECO-G desarrolla una potencia de 120 CV (90 kW) asociada a una caja de cambios manual. Según los datos homologados por la marca, registra un consumo combinado de 5,9 l/100 kilómetros en funcionamiento con gasolina y de 7,1 litros cuando utiliza GLP.

Esta versión se suma a la ya conocida motorización híbrida E-Tech de 160 CV, ofreciendo una alternativa orientada a quienes recorren un elevado número de kilómetros, hasta 1.500 kms sin necesidad de repostaje alguno, según expresa la entidad francesa.

Con una longitud de 4,41 metros, el Symbioz se sitúa entre Captur y Austral dentro de la oferta SUV de Renault. Destaca por un diseño de líneas limpias y proporciones equilibradas, así como por una importante modularidad interior, gracias a una banqueta trasera deslizante que permite ampliar un maletero que ya cuenta con 610 litros, una de las referencias de su categoría.

En el apartado tecnológico, el SUV incorpora el sistema multimedia OpenR Link con pantalla vertical de 10,4 pulgadas, basado en los servicios de Google, que integra de serie Google Maps, Google Assistant y acceso a aplicaciones desde Google Play. A ello se suma un cuadro de instrumentos digital de 10 pulgadas en los acabados superiores y un completo paquete de ayudas a la conducción con hasta 29 sistemas ADAS.

Entre los elementos de confort y equipamiento disponibles destacan el techo panorámico opacificable Solarbay, el portón trasero eléctrico, la carga inalámbrica para smartphones, los faros Full LED y diferentes programas de personalización mediante el sistema Multi-Sense.

Al volante, el Symbioz es un modelo muy apto para los viajes vacacionales no solo por su amplio maletero, sino por su funcionalidad en autovía principalmente.