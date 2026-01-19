Renault Group alcanza los 11 millones de vehículos producidos en Valladolid - RENAULT GROUP

VALLADOLID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Renault Group ha alcanzado la producción de 11 millones de vehículos en Valladolid desde que en 1953 los primeros Renault 4/4 salieran de la cadena de montaje, así la compañía celebra esta cifra en coincidencia con el 75 aniversario del inicio de su actividad en España y reafirma "su compromiso con Castilla y León y con la industria automovilística nacional".

Según han informado a Europa Press fuentes de Renault Group, la historia de la firma automovilística en Valladolid se ha escrito a lo largo de siete décadas con un total de 23 modelos fabricados, entre ellos los emblemáticos R4, R5, R12 o Clio, y los actuales Captur y Symbioz.

En concreto, la factoría vallisoletana, con más de 2.200 empleados, produce en la actualidad más de 1.000 unidades diarias y exporta sus modelos a 28 destinos internacionales.

De estet modo, el director de la factoría, Diego Paulini, ha destacado durante el acto de celebración que "no solo se conmemoran los 11 millones de vehículos fabricados, sino también la historia de cada uno de los empleados que han contribuido a este logro".

HISTORIA DE LA PLANTA EN VALLADOLID

La planta de Valladolid inició su recorrido industrial en 1951 con la creación de FASA (Fabricación de Automóviles Sociedad Anónima), que supuso un impulso económico para la ciudad. Desde entonces, la compañía ha evolucionado con la apertura en 1972 de la factoría de Montaje 2, hoy convertida en un referente tecnológico y de digitalización dentro del grupo.

A lo largo de su trayectoria, las plantas vallisoletanas de Renault han producido más de 11 millones de vehículos, de los cuales 8,6 millones pertenecen a la actual factoría. Entre los modelos con mayor volumen figura el Renault Clio, con cerca de tres millones de unidades fabricadas.

Durante la jornada conmemorativa, trabajadores y miembros del Comité de Dirección participaron en una foto de familia junto a un histórico Renault 4/4 y los actuales Captur y Symbioz, símbolos de la evolución de la compañía en España.