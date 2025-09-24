Renault Group renueva su patrocinio con la Seminci, una muestra de su "anclaje" con CyL

VALLADOLID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Renault Group ha renovado su acuerdo-patrocinio con el Ayuntamiento de Valladolid con motivo de la Semana de Cine Internacional (Seminci), lo que muestra el "anclaje" de la empresa con Castilla y León, "no solo en el ámbito industrial, sino también en el cultural".

Así lo ha señalado a Europa Press el director de Comunicación de Renault Group España, José Antonio León Capitán, poco después de participar junto con el director de Relaciones Institucionales de la multinacional, Ignacio Rodríguez-Solano, en la rúbrica de este convenio en el Consistorio en la que también ha estado presente el alcalde, Jesús Julio Carnero, y el director de la Seminci, José Luis Cienfuegos.

Se trata de un compromiso de colaboración "histórico" con el evento cultural "más importante de la Comunidad". El grupo aporta 25 vehículos, "todos ellos fabricados en España, en Castilla y León". "Dos en Valladolid, el Captur y el Symbioz, y tres en Palencia, Austral, Espace y Rafale", ha detallado el directivo de la firma del rombo.

Para León Capitán se trata de un "paso más" en la "demostración del compromiso de anclaje" de Renault Group en la Comunidad, donde, ha recordado, cuenta con dos fábricas "importantísimas, con más de 6.000 empleados" y una aportación "fundamental" a ese 25 por ciento del PIB autonómico que genera la automoción.

"En definitiva con ese arraigo, como digo, de la empresa en Castilla y León, en Valladolid, no solamente en el ámbito industrial, por supuesto, y comercial, sino también en el ámbito cultural, como es el caso de esta Semici", ha finalizado.