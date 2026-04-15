Renault integra IA de última generación para transformar la relación digital con sus clientes - RENAULT

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Renault acelera su transformación digital con el lanzamiento de 'askrnlt', un agente conversacional inteligente integrado en su plataforma web que ofrece una conversación con un lenguaje natural, más allá de la simple función de búsqueda, para ofrecer una interacción fluida con el usuario.

Este agente es capaz de centralizar el acceso a todo el contenido de la página web y acompaña al usuario de Internet de principio a fin, desde el inicio descubriendo el modelo hasta su configuración. Además, ayuda a cada cliente a identificar rápidamente el modelo adaptado a sus usos.

'Askrnlt' ha sido diseñado y desarrollado internamente por Renault basándose en la tecnología Gemini 2.5 Flash de Google. El chatbot es accesible tanto desde el ordenador como en móvil. Ya está disponible en todas las páginas de los modelos y próximamente estará disponible en el resto de principales mercados europeos durante 2026. Incorporará optimizaciones y evoluciones continuas.

"'Askrnlt' es mucho más que una novedad: es un cambio radical. Estamos reinventando la relación digital con nuestros clientes haciendo que el recorrido sea sencillo, fluido e inteligente. Este proyecto ilustra nuestra ambición: convertir Renault en una marca tecnológica que genere deseo y nuevas experiencias", ha afirmado el director global de Marketing de Renault, Arnaud Belloni.