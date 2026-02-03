Archivo - Renault introduce el nuevo motor GLP de 120 CV y 1.400 km en Captur, disponible desde 22.900 euros - RENAULT GROUP - Archivo

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Renault ha ampliado su oferta energética en su modelo Captur, que ahora tendrá un nuevo motor GLP de 120 CV, capaz de ofrecer una autonomía acumulada de hasta 1.400 kilómetros y desde un precio de 22.900 euros (versión 'Evolution' del modelo), el mismo que tenía la anterior versión Eco-G 100 a la que sustituye.

Esta actualización del motor Eco-G 120 se beneficia de avances técnicos que le permiten alcanzar una potencia de 20 CV de potencia más y un par máximo de 200 Nm (30 Nm más).

Cuando funciona con GLP, Captur, equipado con el motor Eco-G 120, emite de media un 10% menos de CO2 que un motor de gasolina equivalente. Además, gana en versatilidad gracias a un depósito de GLP cuya capacidad se ha aumentado en un 25%, pasando de 40 a 50 litros. En combinación con el depósito de gasolina de 48 litros, este nuevo conjunto amplía la autonomía total a 1.400 km.

Adaptado del motor de gasolina TCe 115 de 1,2 litros (HR12), 3 cilindros turboalimentados e inyección directa, la nueva motorización bicarburación gasolina/GLP refuerza "las expectativas de los clientes que buscan mayor versatilidad y optimizando los costes de uso".

Con el motor Eco-G 120, el consumo de GLP se sitúa a partir de 7,2 l/100 km (5,9 l/100 km con gasolina), con emisiones de CO2 a partir de 117 g/km (133 g/km con gasolina), una mejora respecto a la versión Eco-G 100.

GLP, UNA ALTERNATIVA "ECONÓMICA Y ECOLÓGICA"

El grupo Renault es la compañía de automoción que más está apostando por la tecnología de gas licuado de petróleo (GLP) tanto en España como en Europa en su apuesta por ofrecer modelos más económicos y ecológicos. La entidad gala defiende esta tecnología por su capaz de ahorrar hasta "el 50 % en el coste de carburante y una reducción de las emisiones de CO2 de aproximadamente el 10%.

Las ventas de vehículos con este tipo de combustible crecieron un 76% en 2025, tras matricularse 59.783 unidades alimentadas bajo este tipo de propulsión, alcanzando un 4,3% de cuota total sobre el mercado de vehículos (turismos, comerciales, industriales, autobuses y cuadriciclos). De hecho, casi el 90% de las matriculaciones de este sector las agruparon el Dacia Sandero, el Renault Clio y el propio Renault Captur.

Además del GLP, la gama Captur también ofrece un motor de gasolina TCe de 115 CV, así como la motorización full hybrid E-Tech 160 CV, la misma que el nuevo Clio, capaz de reducir el consumo de gasolina hasta los 4,5 l/100 km con sus dos motores eléctricos.

Igualmente, toda la gama Captur se ha reinventado con mejoras en el equipamiento y con las ayudas a la conducción, optimizando tanto el confort como la seguridad al volante gracias a los nuevos retrovisores aerodinámicos y los modos de conducción inteligentes (Eco, Confort y Sport).