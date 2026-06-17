Renault lanza el R4 Plein Sud, la versión descapotable del 'Cuatro Latas' con 409 km de autonomía

Disponible desde 34.500 euros en el acabado Techno y por 36.360 euros en la edición Iconic SITGES (BARCELONA), 17 (EUROPA PRESS)

Renault ha ampliado la gama de su Renault 4 E-Tech eléctrico con la llegada de la versión Plein Sud, una variante equipada con un amplio techo de lona descapotable que busca combinar el espíritu aventurero del histórico 'Cuatro Latas' con las prestaciones y tecnologías propias de la movilidad eléctrica actual.

La firma francesa pone a disposición este modelo desde 34.500 euros en el acabado Techno y por 36.360 euros al contado en la edición Iconic (estos dos precios antes de aplicar el Plan Auto+ y descuentos de la marca), tanto en colores bitono como en el color monotono negro brillante. En comparación con el R4 eléctrico en las variantes Techno e Iconic, su precio es 1.700 euros superior con esta versión descapotable.

El nuevo modelo mantiene las dimensiones del Renault 4 E-Tech convencional (4,14 metros de longitud y una distancia entre ejes de 2,62 metros) así como una configuración para cinco ocupantes, aunque en esta versión la marca francesa ha optado por una única configuración eléctrica formada por un motor de 110 kW (150 CV) de potencia y una batería de 52 kWh.

Esta combinación permite alcanzar una velocidad máxima de 150 kilómetros por hora, acelerar de 0 a 100 km/h en 8,2 segundos y homologar una autonomía de hasta 409 kilómetros en ciclo WLTP.

En materia de recarga, el Renault 4 E-Tech Plein Sud incorpora un cargador bidireccional de corriente alterna de 11 kW y admite carga rápida en corriente continua de hasta 100 kW. Según la compañía, la batería puede pasar del 15% al 80% de carga en 30 minutos en un punto rápido, mientras que una recarga completa del 10% al 100% en corriente alterna requiere unas cuatro horas y media.

UN RENAULT 4 DESCAPOTABLE EN 10 SEGUNDOS

La principal novedad de esta versión es su techo de lona eléctrico, que ofrece una superficie de apertura de 92 centímetros de largo por 80 centímetros de ancho, una de las mayores de su categoría. El sistema permite abrir o cerrar el techo en aproximadamente 10 segundos mediante un botón o comandos de voz y puede utilizarse incluso circulando a velocidades de hasta 90 kilómetros por hora.

La marca francesa destaca que la incorporación del techo practicable apenas afecta al rendimiento, ya que el vehículo pesa únicamente 19 kilogramos más que la versión de techo fijo y reduce la autonomía en torno a siete kilómetros respecto a otras variantes equivalentes. Además, esto tampoco varía en sus opciones de carga con un maletero de 420 litros y una capacidad de remolque de hasta 750 kilogramos.

Asimismo, el modelo dispone de tecnología V2L (Vehicle-to-Load), que permite utilizar la energía almacenada en la batería para alimentar dispositivos eléctricos externos con una potencia de hasta 3.700 vatios.

MEJORAS EN LA SUSPENSIÓN Y MÁXIMA CONECTIVIDAD

A la hora de la conducción, Renault ha incorporado al modelo la frenada regenerativa 'One Pedal' que ya dispone el R4 y otros modelos de la marca para utilizar el freno motor como generador de energía y limitar el frenado a solo levantar el pedal del acelerador.

No obstante, esta edición 'Plein Sud' lleva consigo un nuevo sistema 'Extended' Grip para mejorar la motricidad en superficies de baja adherencia y suspensión trasera multibrazo, una configuración poco habitual en el segmento que busca mejorar tanto la estabilidad como el confort de marcha.

En el lado tecnológico, el vehículo integra el sistema multimedia OpenR Link con Google incorporado, acceso a Google Maps, Google Play y más de un centenar de aplicaciones de entretenimiento, productividad y contenidos audiovisuales. Además, Renault ha anunciado la futura incorporación del asistente de inteligencia artificial Gemini, que sustituirá progresivamente a Google Assistant.

Entre las funcionalidades específicas destaca también 'Reno', un asistente virtual basado en inteligencia artificial capaz de responder preguntas sobre el vehículo, gestionar procesos de carga o controlar la apertura y cierre del techo mediante comandos de voz.

En seguridad, el Renault 4 E-Tech Plein Sud incorpora hasta 28 sistemas de asistencia a la conducción, entre ellos monitorización del conductor, frenado automático postaccidente, asistente de parada de emergencia, control de crucero adaptativo con centrado de carril y sistemas de evaluación y mejora de la conducción como Safety Score y Safety Coach.