Renault Group reduce un 40% su consumo energético en tres años en España para producir un vehículo

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Polo Iberia Vehículo de Grupo Renault, formado por las tres factorías españolas encargadas de la fabricación de cinco modelos híbridos de la marca Renault, ha logrado una reducción del 40% en el consumo energético de gas y electricidad necesario para fabricar un vehículo entre 2021 y 2024.

Así lo ha subrayado la firma automovilística en España en el marco del Día Mundial del Ahorro de Energía, que se celebra el 21 de octubre, y en el que la compañía reafirma su compromiso de convertirse en líder de la industria sostenible, con el objetivo de alcanzar la neutralidad de carbono en Europa en 2040 y a nivel mundial en 2050.

Uno de los pilares de esta transformación es el proyecto Plant Connect, una plataforma digital que permite visualizar y gestionar en tiempo real todos los procesos industriales del Polo Iberia Vehículo de Grupo Renault, formado por las factorías de Valladolid y Palencia, donde se producen Captur y Symbioz, así como Espace, Austral y Rafale, respectivamente.

Dentro de Plant Connect, se han desarrollado funcionalidades específicas para la gestión energética, como el control de consumos en tiempo real y la implantación de modelos predictivos que anticipan la energía de gas a contratar diariamente en función del pronóstico meteorológico y del histórico de consumo. Además, se ha automatizado el arranque y la parada de instalaciones mediante IA, lo que ha permitido minimizar el consumo en periodos de no producción.

Otro eje de Renault ha sido el compromiso con la energía renovable. Desde 2021, toda la electricidad consumida en las fábricas de Renault Group España proviene de fuentes 100% renovables, gracias al acuerdo firmado con Iberdrola. Esta alianza se ha reforzado en mayo de este año con un nuevo acuerdo de colaboración orientado a impulsar la descarbonización y la eficiencia energética en toda la cadena de valor de Renault en España.

Entre las iniciativas previstas se incluyen contratos de energía renovable a largo plazo (PPAs), proyectos de autoconsumo, soluciones de almacenamiento energético y el desarrollo de tecnologías de electrificación.

"La reducción del 40% en el consumo energético en el período 2021-2024, por cada uno de los casi 350.000 vehículos producidos anualmente en las factorías de Valladolid y Palencia, refleja nuestro compromiso con una industria más sostenible. En Renault España trabajamos cada día para que nuestras fábricas sean más competitivas y descarbonizadas", ha expresado el director del Polo Industrial Iberia Vehículo de Grupo Renault, José Martín Vega.