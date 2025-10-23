Renault nombra nuevo director de diseño para la firma a Alexandre Malval, a partir del 2 de enero

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Renault ha nombrado a Alexandre Malval como nuevo director de diseño de la marca, con efecto a partir del 2 de enero, cuando también se incorporará al comité de dirección de la firma, reportando directamente a Laurens van den Acker, director de diseño del Grupo Renault.

Malval, de 55 años, es graduado por el Royal College of Art de Londres. Comenzó su carrera en Renault en 1994 dentro del departamento de diseño avanzado, donde exploró nuevos conceptos como diseñador exterior antes de incorporarse, en 1996, al centro de diseño europeo del Grupo Volkswagen en Barcelona. Allí desarrolló numerosos proyectos para las marcas Audi y Volkswagen.

En 2001 se unió al centro de creación de Citroën en París, y posteriormente al de Peugeot, antes de asumir la dirección del diseño de Citroën en 2012.

Desde 2018, Alexandre Malval es consejero delegado y director de diseño del centro 'Mercedes-Benz International Design Center Europe' ubicado en Sophia Antipolis. Este estudio satélite está dedicado al diseño avanzado y a la concepción de vehículos de serie de Mercedes-Benz, Maybach, Smart y AMG, y contribuye a la renovación de las marcas del grupo. Supervisa tanto la investigación prospectiva como el desarrollo de concept-cars y varios modelos de producción.

"Estamos muy contentos de dar la bienvenida a Alexandre Malval a nuestro equipo de diseño. Su experiencia en grandes grupos automovilísticos, su visión internacional y su capacidad para crear marcas fuertemente guiadas por el diseño serán activos clave para llevar a Renault al siguiente nivel", ha comentado Laurens van den Acker.