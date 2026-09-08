Renault nombra vicepresidente global de Marketing a Jean-Pierre Diernaz - RENAULT

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Renault ha anunciado este martes el nombramiento de Jean-Pierre Diernaz como vicepresidente global de Marketing, así como responsable global de marcas del Grupo Renault (Renault, Alpine y Dacia) con efecto a partir del 14 de septiembre.

Jean-Pierre Diernaz será responsable de reforzar la preferencia por la marca, acelerar la transformación del marketing de Renault y contribuir directamente al impulso de crecimiento de la compañía. Dirigirá todas las actividades de marketing de la marca Renault con la ambición de desarrollar un modelo más digital, basado en el conocimiento del cliente, los datos, la inteligencia artificial y la gestión del rendimiento.

"Su visión internacional y su experiencia en la industria automovilística contribuirán especialmente a mantener el impulso de la electrificación en Europa y a reforzar la posición de Renault en mercados internacionales clave", ha destacado la compañía.

Además, como responsable de todas las marcas, también será el encargado de desarrollar el valor y la complementariedad del portafolio de marcas de Grupo Renault. Garantizará la coherencia en la expresión de las marcas y reforzará la diferenciación de Renault, Dacia y Alpine para aumentar su atractivo, su capacidad de diferenciación y su contribución al crecimiento del grupo.

Con más de 25 años de experiencia en la industria automovilística, Jean-Pierre Diernaz ha desarrollado una reconocida experiencia en marketing, transformación digital y desarrollo de marca. Comenzó su carrera en Ford, en Francia y en el ámbito internacional, antes de incorporarse a Nissan en 2005 como director de Publicidad para Europa. Posteriormente ocupó varios puestos de liderazgo europeo de alto nivel, especialmente en Infiniti y en el negocio de vehículos eléctricos.

En 2019 se incorporó a MotorK como director de Estrategia, contribuyendo al crecimiento de la compañía en el ámbito de la transformación digital del sector de la automoción. Se incorporó a General Motors Europa en 2024 como director de Marketing, antes de ser nombrado presidente y director general, manteniendo al mismo tiempo sus funciones como director de Marketing para Europa.

"Su capacidad para combinar creatividad e innovación digital al servicio del negocio, junto con su visión internacional, será esencial para mantener el impulso de la electrificación en Europa, apoyar nuestro desarrollo en los mercados internacionales y contribuir a la implementación del plan futuREady", ha resumido el Grupo Renault.