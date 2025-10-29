Renault pide "flexibilizar" y simplificar las regulaciones de emisiones de CO2 en la Unión Europea

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director de Comunicación del Grupo Renault en España, José Antonio León Capitán, ha pedido a la Unión Europea que sea "flexible" con los objetivos de emisiones de CO2 de la industria automovilística y que opte por simplificar regulaciones con el fin de garantizar el futuro y la competitividad del sector automovilístico de España y Europa.

"Tenemos que dotar a estos objetivos de cierta flexibilidad para que alcanzar estos objetivos sea razonable y se pueda mantener la competitividad de nuestras fábricas y el mercado del vehículo en Europa", ha trasladado León Capitán este miércoles durante su participación en el VI Simposio del Observatorio de la Movilidad y las Ciudades, organizado por 'El Español'.

En esta línea, el responsable de comunicación del Grupo Renault ha puesto en valor el compromiso "obvio" de los fabricantes por la descarbonización, incluido el Grupo Renault, para llegar a esos objetivos y para poner una movilidad en el mercado limpia y segura.

No obstante, ha apuntado que se deben tener en cuenta una serie de factores a la hora de contar las emisiones de CO2, más allá de "lo que sale del tubo de escape", como es toda la cadena de valor, desde que se inicia la producción del vehículo hasta su entrega

"Pedimos que, en resumen, se pueda tener en cuenta, no solamente, insisto, lo que es la emisión de estos gases, sino todo el proceso para fabricar los coches", ha recalcado.

LA SOBRERREGULACIÓN HACE "MUCHO DAÑO"

Asimismo, ha señalado que la sobrerregulación en el sector a nivel europeo está "haciendo mucho daño", ya que resulta "prácticamente imposible" abarcar las nuevas normas, con un coste en tiempo y recursos en todas las empresas de la industria.

En cifras, León Capitán calcula que tiene un coste del 25% del I+D de la compañía, lo que lleva a que las fábricas pierdan competitividad, aunque también tiene un impacto en el cliente, por lo que apuesta por mayor simplicidad, mirando hacia el futuro del sector.

"Esta es la clave: mantener una regulación que sea coherente, que sea racional, al tiempo que seguimos trabajando para llegar a estos objetivos. Pero hay que ser flexible", ha resumido.

Por último, el director de Comunicación ha asegurado que Grupo Renault continuará trabajando para ofrecer su gama híbrida, fabricada en su mayor parte en España, para que el cliente "pierda el miedo" a acceder a la movilidad eléctrica, con consumos mucho menores de los de hace diez años.