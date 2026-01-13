Renault presenta 'Filante', su buque insignia con 250 CV de potencia para liderar el mercado coreano - RENAULT

MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El grupo Renault ha presentado Filante, su buque insignia para asaltar el mercado premium en Corea del Sur, a través del SUV más grande creado hasta la fecha (4,9 metros de largo) por el conglomerado francés y destinado a las características de los conductores asiáticos y de América del Sur.

Fabricado en Corea del Sur, en la planta de Busan, llegará a los concesionarios de este país a partir de marzo de 2026, con vistas a llegar a América Latina y los países del Golfo a principios de 2027.

Filante se convierte en el quinto de los ocho nuevos vehículos que la marca francesa tiene previsto comercializar lejos de Europa siguiendo su 'International Game Plan 2027' lanzado en octubre de 2023 para impulsar su expansión internacional en los segmentos C,D y E. Así este nuevo modelo se une a Kardian, Duster, Grand Koleos y Boreal.

La firma gala busca hacerse fuerte en este mercado asiático donde los segmentos D y E tienen una cuota de mercado del 51,6% de las ventas (-1,4 % en comparación con 2024). Solo el segmento E tiene una cuota del 26,2%, y los SUV representan alrededor del 16%.

"Filante ilustra a la perfección nuestro enfoque, combinando el ADN francés de Renault -un diseño emocional, una tecnología humanizada y la mejor tecnología electrificada de su categoría- con la excelencia coreana para satisfacer las expectativas de los clientes locales", ha sostenido el Chief Growth Officer & CEO Renault Brand Renault Group, Fabrice Cambolive.

UN SUV QUE DESAFÍA LAS NORMAS

El nuevo Filante propone un desafío de las normas habituales de diseño de Renault con un cruce entre una berlina, SUV y coupé en un mismo modelo. Con 4,9 metros de largo es un coche con mucha presencia, pero pese a sus dimensiones, parece un vehículo dinámico.

Del lado de las prestaciones, este nuevo modelo incorpora un sistema de propulsión híbrido de nueva generación, combinando un motor de combustión de 150 CV junto con dos motores eléctricos de 100 kW (136 CV) y 60 kW (82 CV), este último dedicado exclusivamente a las funciones de arranque y recarga de la batería de 1,64 kWh.

Con este nuevo sistema híbrido de Renault, Filante puede funcionar en modo completamente eléctrico hasta el 75% del tiempo en conducción urbana, reduciendo el consumo de combustible hasta en un 50%.

Su parrilla frontal lo convierte en un modelo inédito hasta el momento en Renault con una firma y formas iluminadas en el frontal que no se han visto en el mercado europeo. Las ópticas traseras LED muy afiladas ensanchan visualmente el vehículo y le dan un toque más deportivo.

En el salpicadero, las primeras imágenes muestran un salpicadero dividido entre tres pantallas, una de 12,3 pulgadas para el conductor y otra de realidad aumentada de hasta 25,6 pulgadas.

Además, el nuevo volante con cuatro radios es otra de las novedades de serie de este modelo. Después, según la terminación de acabado (Techno, Iconic o Espirit Alpine), aparecen modificaciones como los tejidos en los asientos, los materiales en el salpicadero o las llantas de 19 o 20 pulgadas.

Como últimos destalles, este modelo dispondrá de un techo solar de 1,1 m2, una gran distancia entre ejes de 2,82 metros y un maletero de hasta 633 litros que lo convierten en un vehículo apto sin duda para un cliente familiar o que le guste viajar.