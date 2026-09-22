Renault presenta el Rafale Hypnotic, una edición limitada a 1.500 unidades con 300 CV de potencia - RENAULT

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Renault ha presentado este martes el Rafale 'Hypnotic Limited Edition', una edición especial de su modelo insignia limitada a 1.500 unidades para toda Europa, que toma como base la versión Rafale hyper hybrid E-Tech 4x4 de 300 CV Atelier Alpine y añade elementos exclusivos de diseño, un interior específico y un mayor nivel de equipamiento.

La nueva edición limitada busca reforzar el carácter premium y deportivo del Rafale mediante una estética diferenciada y una configuración específica. De las 1.500 unidades que se comercializarán en Europa, 200 estarán destinadas al mercado español.

El modelo se presentará públicamente en el próximo Salón del Automóvil de París 2026, donde estará expuesta en el estand de Renault, en el pabellón 6 de Paris Porte de Versailles, durante la celebración del certamen entre el 12 y el 18 de octubre.

Los pedidos del Renault Rafale Hypnotic se abrirán el 1 de octubre de 2026 en 14 países europeos, entre ellos España, mientras que el precio para el mercado nacional se comunicará en esa misma fecha. Las primeras entregas están previstas para finales de 2026.

UNA IMAGEN MÁS EXCLUSIVA Y OSCURA

El Rafale Hypnotic se diferencia visualmente por una configuración exterior específica en la que predomina el negro selva con acabado satinado, acompañado de elementos en negro brillo.

Entre sus principales rasgos exteriores se encuentran una parrilla frontal oscurecida, llantas de aleación de 21 pulgadas con acabado satinado, techo bitono en negro brillo, spoiler trasero en el mismo acabado y el emblema Atelier Alpine en negro.

El interior también recibe una configuración exclusiva. El habitáculo combina Alcantara negro titanio y tejido 'TEP', con pespuntes en azul, blanco y rojo y un logotipo Alpine iluminado en forma de 'A'. A ello se suma una placa numerada que identifica cada una de las unidades de esta serie limitada.

Los paneles de las puertas incorporan inserciones en negro brillo y detalles de contraste, mientras que el salpicadero añade una franja decorativa en Alcantara negro titanio.

300 CV Y HASTA 105 KILÓMETROS EN ELÉCTRICO

El Rafale Hypnotic mantiene la configuración mecánica del Rafale hyper hybrid E-Tech 4x4 de 300 CV Atelier Alpine. El sistema híbrido enchufable combina un motor de combustión con tres motores eléctricos para desarrollar una potencia conjunta de 300 CV.

La autonomía en modo 100% eléctrico alcanza los 105 kilómetros, lo que permite realizar buena parte de los desplazamientos cotidianos utilizando únicamente el sistema eléctrico.

A nivel de chasis, esta edición limitada mantiene la configuración desarrollada por los ingenieros de Alpine Cars, con tracción integral, dirección a las cuatro ruedas 4Control Advanced y suspensión inteligente adaptativa con cámara de anticipación. Este conjunto busca combinar prestaciones y agilidad con el confort necesario para un vehículo orientado también a los desplazamientos diarios.

Por último, Renault también ha reforzado el equipamiento de serie del Rafale Hypnotic con elementos destinados tanto al confort como a la experiencia de conducción. Entre ellos se incluyen el techo panorámico de cristal Solarbay con oscurecimiento regulable, parabrisas calefactable, Head-up Display y un sistema de sonido premium firmado por Harman Kardon.