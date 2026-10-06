Renault presenta 'E-Space Concept', un prototipo eléctrico del Espace de grandes dimensiones

Renault 'E-Space Concept' - RENAULT

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Renault reinterpreta el espíritu del Renault Espace con el nuevo prototipo de coche 'E-Space Concept', un nuevo modelo que ofrece una visión orientada al futuro de ese modelo pionero y que se podrá ver por primera vez en el Salón del Automóvil de París, entre los días 12 y 18 de octubre.

Renault E-Space Concept es un vehículo de 4,70 metros de longitud, con una elegante carrocería en color negro Rubé. El concept car incorpora una amplia firma luminosa en forma de "U" tanto en la parte delantera como en la trasera, que dibuja los contornos del vehículo. En el centro del frontal, un rombo iluminado parece flotar en el espacio, suspendido en un sutil juego de efectos visuales inspirados en píxeles.

La letra "E" de E-Space hace referencia directa a E-Tech, denominación bajo la que Renault agrupa sus tecnologías electrificadas. Por su parte, el término "Space" evoca un habitáculo amplio, tecnológico y acogedor.

Esta reinterpretación contemporánea del concepto de "coches para vivirlos" cuenta con diseño pensado para enamorar, electrificación impulsada por la pasión, tecnología centrada en las personas y un espacio concebido "con esmero", según ha explicado la marca.

"Gracias a su diseño icónico y a sus tecnologías útiles e intuitivas, E-Space Concept encarna la estrategia futuREady de Renault: reinventar la experiencia automovilística situando las necesidades de los usuarios y la experiencia a bordo en el centro de todo el proceso de diseño", ha explicado Renault.