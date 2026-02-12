Renault propone Valladolid-Palencia como centro único, 220 días de jornada y turno de tarde obligatorio

Archivo - Imagen del inteerior de la factoría de Renault en Valladolid. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Dirección de Renault ha propuesto a los sindicatos que las factorías de Valladolid y Palencia sean un centro de trabajo único, una jornada anual de 220 días (tres más que en el convenio anterior) y la obligatoriedad del turno de tarde.

Estos son algunos de los puntos que la empresa ha trasladado a los sindicatos en la tercera reunión del convenio colectivo, en la que ha manifestado que las "prioridades" para asegurar el futuro de las factorías españolas son "reducir el absentismo, incrementar la flexibilidad y contener los costes".

Tras el encuentro, en el que la parte social ha terminado de presentar su plataforma, la Dirección de Renault ha asegurado que las propuestas sindicales "no acompañan" a la actual situación "crítica" del sector de la automoción y que, en esas condiciones, el acuerdo que permita atraer nuevos productos a las factorías españolas "está muy lejos de ser posible".

Frente a las de los sindicatos, la empresa propone un convenio con vigencia de tres años (2026 a 2028) que implique la creación de un centro de trabajo "único" Valladolid-Palencia, una jornada anual de 220 días más tres días de competitividad, la consolidación días de antigüedad sin generación de nuevos derechos y la eliminación de los periodos generales de disfrute de vacaciones colectiva (preferencia de su disfrute en verano y Navidad).

Por otro lado, propone la creación de una nueva categoría de entrada Especialista D, con salario al 90 por ciento de la retribución de Oficial de 3ª, paso de Especialista D a Oficial de 3ª por sistema de méritos en lugar de antigüedad y la eliminación del reglamento de disminución de la aptitud.

OTRAS MEDIDAS

Asimismo, propone regular las condiciones de contratación a través de empresas de trabajo temporal (ETT), la interrupción del periodo de prueba en casos de incapacidad temporal, maternidad y paternidad, la regulación de la modalidad de contratación de fijos discontinuos y la obligatoriedad del turno fijo de tarde, además de reducir el porcentaje de excedencias por factorías del 2 al 1 por ciento.

Por otro lado, la plataforma de la empresa recoge ajustar a la nueva legislación vigente de jubilación parcial y que, en el caso de los turnos fijos por conciliación, se establezca un porcentaje máximo de aplicación de turnos fijos por taller (5 por ciento) y factoría (3 por ciento).

En cuanto a los permisos, Renault propone establecer un único periodo de disfrute acumulado de lactancia de once días para todos los casos, eliminar la nota del artículo 30 que refiere a la interrupción de las vacaciones por disfrute de permisos, regular y limitar el porcentaje de permisos parentales y que el disfrute de las semanas 18 y 19 de permiso de maternidad/paternidad deberá de ser comunicado con una antelación mínima de dos meses al inicio del disfrute.

También propone limitar a ocho horas al año las licencias por acompañamiento a asistencia sanitaria y consultas médicas de la persona trabajadora, la eliminación el complemento de los cuatro primeros días/año por enfermedad justificada y que las licencias por donación de sangre sean estrictamente por el tiempo necesario de donación, con la eliminación de la referencia a cuatro horas diarias.