Renault recortará hasta 800 empleos de ingeniería en Francia para mantener la competitividad del grupo

Archivo - Renault recortará hasta 800 empleos de ingeniería en Francia, sin recurrir a despidos forzosos - Uli Deck/dpa - Archivo

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Renault ha anunciado el recorte de 800 puestos de trabajo en su división de ingeniería en Francia antes de finales de 2027, en línea con un plan de reorganización para ganar competitividad frente a las marcas chinas, según ha manifestado la entidad francesa este miércoles.

La firma cifra el número de despidos en una horquilla entre el 15% y 20% de su división de ingeniería dentro de una plantilla de aproximadamente 5.500 empleados en el país galo.

El programa se llevaría a cabo mediante un programa de bajas voluntarias --mediante jubilaciones anticipadas o salidas voluntarias negociadas--, evitando en principio despidos forzosos.

La compañía busca optimizar sus costes y acelerar la transformación de sus procesos de desarrollo e innovación para mantener su posición en el sector automovilístico europeo, inmerso en una profunda transición hacia la movilidad eléctrica y digital. No obstante, precisan que Francia seguirá siendo la principal ubicación de ingeniería dentro del grupo.

UN AJUSTE SIN AFECTACIÓN A ESPAÑA

Por el momento, el plan anunciado por Renault se circunscribe exclusivamente a sus actividades de ingeniería en Francia. La empresa no ha comunicado medidas similares para otras filiales o centros de producción en Europa.

Las plantas de Renault en España mantienen actualmente una posición relevante dentro de la estructura industrial de la entidad. Los centros de Valladolid o Palencia cuentan con el reciente convenio laboral firmado hasta 2028 donde hace unas semanas se acordó con los sindicatos mejoras en materia de salarios, flexibilidad, empleo y otros aspectos sociales, mientras que la planta de Sevilla también tiene un gran peso para el grupo francés en España.

Además, el ajuste anunciado no está relacionado con la actividad productiva, sino con el área de ingeniería en Francia, por lo que la futura producción de los cinco modelos electrificados para Palencia y Valladolid se mantiene en la hoja del grupo francés, así como el mantenimiento de los más de 6.000 empleos que albergan estas sedes.